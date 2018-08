Gracia De Torres e Daniele Sandri si sono sposati: la dedica di Giorgia Lucini

Il matrimonio di Gracia De Torres e Daniele Sandri: gli auguri di Giorgia Lucini

Gracia De Torres e Daniele Sandri sono ufficialmente marito e moglie! L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi e il giocatore di basket si sono sposati in Andalusia, in Spagna, terra natale della sposa. Entrambi vestiti di bianco, Gracia e Daniele sono convolati a nozze dopo quasi cinque anni di fidanzamento. Tra i numerosi invitati non è passata inosservata la presenza di Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne ed ex protagonista di Temptation Island. La giovane è stata invitata col fidanzato Federico Loschi, conosciuto due anni fa dopo la fine del legame con Andrea Damante. Loschi, come Sandri, è un giocatore di pallacanestro e i due campioni sono amici da anni. Questo ha portato le due coppie ad uscire più di una volta insieme e a far nascere un rapporto solido e sincero anche tra Gracia e Giorgia. Tanto che quest’ultima ha scritto una dolce dedica per i suoi amici sui social network.

Le parole di Giorgia Lucini su Gracia e Daniele

“Una foto con la coppia migliore del mondo, congratulazioni ragazzi!”, ha scritto Giorgia Lucini su Instagram postando una foto con il fidanzato Federico Loschi e i neo sposini Gracia De Torres e Daniele Sandri. A colpire è stato soprattutto l’abbigliamento scelto da Giorgia e Federico che, se a qualcuno è sembrato bizzarro, in realtà era solo in tema con il party del matrimonio. La De Torres e il neo marito hanno infatti organizzato una festa a tema gipsy e richiesto a tutti gli invitati un look adeguato al mood dell’evento.

Gracia De Torres innamorata follemente di Daniele

“Lavoro tutti i giorni con modelli molto belli, ma Daniele è speciale. Bellezza a parte, nonostante la giovane età ha cambiato la mia vita. Tutto insieme è naturale, mi fa sorridere e siamo una squadra. Con lui imparo cose nuove, mi sento sicura, può sembrare una pazzia, ma è il mio angelo. Mi sento vicina anche a chilometri di distanza. Quando sono con lui non mi manca niente”, ha dichiarato tempo fa Gracia. Tanti auguri agli sposi!