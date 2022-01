Gracia de Torres: “Perché mostro la mia pancia, anche se perderò lavori”

Gracia de Torres continua a sensibilizzare sul tema del post partum. Lo scorso 28 novembre la modella e attrice 33enne ha dato alla luce i suoi due gemelli, avuti con il compagno Daniele Sandri. Dopo aver partorito, in diverse occasioni, sul suo profilo Instagram, ha mostrato degli scatti del suo fisico oltre a raccontare le difficoltà che una neomamma incontra sul suo cammino, a maggior ragione quando in un colpo solo si hanno due figli. Nelle scorse ore la de Torres è tornata a parlare del suo fisico, mostrando delle foto tanto impressionanti quanto sincere e informando i suoi numerosi followers del periodo delicato che sta attraversando.

“La vita ha diverse sfumature, diversi colori e diversi punti di vista”. Così ha esordito Gracia che è poi passata a commentare i segni vistosi lasciati dalla gravidanza sul suo ventre, mostrato in primo piano attraverso una fotografia: “La mia pancia é diventata una mappa del tesoro o un’albero della vita, forse per altri un terrore”. A questo punto l’attrice ha puntualizzato che il gesto di mostrarsi senza filtri e senza alcuna ‘correzione’ potrebbe anche avere ripercussioni sulla sua carriera professionale:

“Con questa foto probabilmente perderò tanti lavori futuri. Chi prenderebbe ancora per una campagna di costumi una donna con questa pancia? Solo qualcuno che ha la sensibilità di capire e il coraggio di mostrare le donne reali. Non voglio dire che prima non lo fosse, ma penso che alla società manchi quello: manca quella finestra sul mondo reale, più campagne pubblicitarie dove si mostra la verità della vita è non solo dei canoni di bellezza perfetta”.

“Nella vita ci vuole un equilibrio”, ha proseguito la modella di origini iberiche. E ancora: “Dovrebbe essere mostrato sia in buono, sia il meno buono, che il reale. Perché la vita sarebbe migliore, probabilmente, ci sarebbero meno adolescenti in depressione per non entrare in quei canoni di bellezza. Ci sarebbe meno bullismo e ci sarebbe molta più felicità” .

Gracia ha evidenziato che il suo discorso non deve essere travisato, rimarcando che il messaggio che vuol far passare non è quello che ci si debba trascurare: “Con questo non voglio dire che dobbiamo smettere di curarci o accettare che non possiamo migliorare. Anzi DOBBIAMO farlo, svegliarci ogni mattina e migliorare quelle cose “fisiche o mentali “ che non ci piacciono. Dico che la vera bellezza è tutt’altro CREDETEMI”.

La de Torres ha ricordato poi gli esordi della sua carriera, quando è arrivata in Italia da giovanissima, a soli 18 anni: “Ero piena di complessi e paure, mi vedevo un orrore e, più piccola e bruta di qualsiasi altra ragazza. Ero dura e molto cattiva con me stessa. Poi però andavo a fare casting per campagne pubblicitarie e trovavo file di ragazze che sembravano uscite da un sogno, tutte perfettamente belle e disegnate. Poi però tra tutte quelle donne bellissime sceglievano a volte a me!”.

Motivo? Che idea si è fatta? “Ho capito che la bellezza è soggettiva e ognuno ha un concetto diverso. Spesso guardiamo solo l’aspetto fisico ma ho imparato che spesso si trova un carattere, una scintilla che fa brillare. E non tutti ce l’hanno”.

La modella ha quindi concluso con un invito, un consiglio a tutta la sua fanbase femminile: “Per cui ricordate: non è solo quello che si vede da fuori, ma tutto quanto tu possa dare con la tua personalità. La naturalità di essere noi stesse ci premierà SEMPRE. Non abbiate paura di mostravi per come siete mai”.

Gracia de Torres: chi è il marito Daniele Sandri e perché è famosa

Gracia De Torres è legata sentimentalmente al giocatore di basket professionista Daniele Sandri, nato a Milano il 19 novembre 1990. L’uomo ha per metà origini dominicane: il padre infatti è italiano mentre la madre è dominicana. Il 3 agosto 2018 ha sposato la modella spagnola dalla quale ha avuto due gemelli lo scorso novembre.

Oltre che per essere stata testimonial di diverse campagne pubblicitarie, Gracia de Torres ha raggiunto la popolarità in Italia per aver partecipato al reality show L’Isola dei famosi e per aver ricoperto il ruolo di valletta a Ciao Darwin.