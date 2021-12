Fisico Gracia de Torres, post parto gemelli: le foto sincere e impressionanti

La modella e attrice Gracia de Torres ha dato alla luce due gemellini lo scorso 28 novembre 2021. Il lieto evento è stato annunciato dall’ex Isolana su Instagram attraverso dei dolci scatti che ritraggono i nuovi arrivati e il neopapà, Daniele Sandri. Dopo aver condiviso con i suoi follower i problemi che la coppia ha affrontato per coronare il sogno di diventare genitori Gracia ha pubblicato alcune foto del suo fisico nel delicato momento del post-partum. Ecco cosa ha scritto la 33enne.

Gracia Torres, concorrente de “L’Isola dei Famosi” 11 e valletta di “Ciao Darwin” 8 al fianco di Paolo Bonolis, è diventata mamma da poco di due gemelli, un maschietto e una femminuccia. Il lieto evento è giunto dopo vari problemi di salute e problemi di fertilità. La coppia formata dalla modella e da Sandri, giocatore di basket 31enne, è ricorsa alla fecondazione assistita per formare una famiglia.

Dopo aver condiviso con i suoi quasi 500mila followers le varie fasi della gravidanza la Torres ha deciso di mostrare il suo fisico all’indomani del parto. Gli scatti, che non seguono di certo gli standard estetici di Instagram, fanno comprendere con sincerità e schiettezza le difficoltà che la modella sta attualmente attraversando.

La 33enne ha mostrato le sue braccia piene di lividi, le sue smagliature e la grande cicatrice sul pancione, dovuta al cesareo d’emergenza alla quale si è dovuta sottoporre. La modella, che ha precisato di aver preso quasi 20 chili, ha scritto, probabilmente per solidarietà con le altre neomamme, che la sua condizione è assolutamente normale, e che “niente è facile e nulla è impossibile”. La Torres ha invitato ad accettare il proprio corpo così com’è, dicendosi “orgogliosa”:

“Orgogliosa del mio corpo, del mio momento, del NOSTRO MOMENTO. Felice della mia cicatrice, dei dolori orribili al seno per il latte e delle notti insonni”.

Gracia de Torres e Daniele Sandri finalmente genitori

Nel post pubblicato a 5 giorni dal parto Gracia ha anche ringraziato il marito per il suo supporto. Poi ha ironizzato dicendo che prima o poi presenterà i suoi figli ai suoi followers, solo dopo che avrà il tempo di farsi una doccia. A proposito di ciò in una storia Instagram la Torres ha precisato di non essere riuscita a farsi una doccia per ben 5 giorni, durante i quali non è riuscita a chiudere occhio. Insomma, non è un momento per niente facile per la neomamma, che comunque appare forte e coraggiosa.

I nomi dei neonati rimangono top secret. L’unico indizio è arrivato dal neopapà, che qualche settimana fa ha rivelato che le iniziali dei nomi dei piccoli sono B & N.

Gracia e Sandri si sono sposati il 3 agosto 2018 dopo anni di fidanzamento. Il loro matrimonio ha avuto luogo in Andalusia, in Spagna, paese natale della sposa. La Torres, in passato, ha avuto un piccolo flirt con Mario Balotelli. Sandri è un cestista nato in Italia di origini dominicane, spesso ospite in studio a “L’Isola dei Famosi”. Al momento il 31enne gioca tra le file della Pallacanestro Orzinuovi.