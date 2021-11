Isola dei Famosi: l’ex naufraga Gracia de Torres è diventata mamma

A quasi sei anni dalla sua partecipazione all‘Isola dei Famosi Gracia de Torres è diventata mamma. Un sogno che finalmente si avvera per l’ex naufraga spagnola, che dopo il reality show ha avuto più di qualche problema a restare incinta a causa di alcuni problemi di salute e complicazioni apparsi dopo la partecipazione al programma di Canale 5.

Su Instagram, con una foto in bianco e nero che riprende il marito Daniele Sandri, Gracia de Torres ha annunciato la nascita dei suoi due gemelli, un maschietto e una femminuccia. “Mai avrei sognato niente di così perfetto”, ha scritto la 34enne.

Al momento i nomi dei neonati non sono stati svelati ma le iniziali dovrebbero essere B ed N, come annunciato qualche tempo fa sui social network dal neo papà. La coppia ha dovuto ricorrere alla fecondazione assistita per avere una famiglia. E la gravidanza, come raccontato da Gracia ai suoi follower, non è stata sempre rose e fiori.

La de Torres e Daniele Sandri sono sposati dal 2018: il matrimonio è stato celebrato in Andalusia dopo diversi anni di fidanzamento. La coppia è sempre stata molto unita e anche all’Isola dei Famosi Gracia ha sempre rimarcato il suo grande amore nei confronti dello sportivo.

Gracia De Torres ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2016, nell’edizione vinta dal pugile Giacobbe Fragomeni. Quell’anno hanno lasciato il segno: Jonas Berami, Mercedesz Henger, Paola Caruso, Marco Carta, Simona Ventura, Gianluca Mech.

L’amicizia con Giorgia Lucini

La modella spagnola e il marito sono molto amici di Giorgia Lucini, ex tronista di Uomini e Donne, e del compagno Federico Loschi. Quest’ultimo, come Sandri, è un giocatore di pallacanestro e i due campioni sono amici da anni. Questo ha portato le due coppie ad uscire più di una volta insieme e a far nascere un rapporto solido e sincero anche tra Gracia e Giorgia. Tanto che quest’ultima ha scritto una dolce dedica per i suoi amici nel giorno del loro matrimonio. Per il loro grande evento Gracia e Daniele hanno organizzato una festa a tema gipsy.