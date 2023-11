Gracia De Torres, che fine ha fatto: da finalista all’Isola 11 a barista

Gracia De Torres, finalista dell’Isola dei Famosi 2016 (11esima edizione), oggi è una barista. L’ex modella ha deciso di abbandonare il mondo della tv e della moda e di fare “una vita più umile e tranquilla”.

È stata lei a rivelare della sua nuova professione su Instagram, pubblicando una foto. In realtà, già 13 anni fa, quando aveva iniziato nel mondo della moda, per arrotondare, lavorava in un locale. Oggi questo è diventato il suo principale impiego.

“So che molti di voi mi giudicheranno per il mio lavoro. Nella vita ho lavorato tanto e ho fatto tanti tipi di lavori. 13 anni fa, mentre iniziavo nella moda, lavoravo come barista per poter vivere e dopo tanti anni preferisco una vita tranquilla, meno soldi, ma crearmi una vita con la mia famiglia e amici“

L’ex attrice vive in Spagna con la sua famiglia. 5 anni fa si è sposata con il giocatore di basket Daniele Sandri. La coppia ha 2 gemelli: Bloom e Nathanael.

Nonostante le varie esperienze televisive e nel mondo della moda, la De Torres ha deciso di fare un passo indietro e di dedicarsi alla famiglia, svolgendo una vita più tranquilla. Sui social però è molto attiva ed ha una pagina dedicata ai suoi bambini: Goodmumsclub. Qui ha raccontato anche della sua gravidanza e dei primi mesi da mamma. L’influencer usa questo profilo per dare consigli alle altre donne, anche a proposito di ricette dedicate ai più piccoli.

L’esperienza all’Isola

Gracia ha partecipato ad una delle edizioni più celebri dell’Isola, condotta da Alessia Marcuzzi. Tra i concorrenti quell’anno c’erano: Fiordaliso, Mercedesz Henger, Paola Caruso, Simona Ventura, Marco Carta e altri. A vincere l’edizione fu Giacobbe Fragomeni e la De Torres si classificò quinta.

In quel periodo vennero fatte molte accuse a Gracia, poiché si è dubitato sul fatto che il suo sedere fosse rifatto o meno. Tra i momenti più popolari di quell’edizione anche lo scontro che l’ex modella ebbe con la Caruso. E poi l’episodio di Mercedesz che, durante la prova apnea, spaventò tutti, in primis la conduttrice.

Ciao Darwin

Gracia è famosa anche per essere stata un personaggio fisso all’interno del cast di Ciao Darwin nel 2019. Quella fu l’ultima edizione prima del ritorno del programma che è avvenuto quest’anno.

La De Torres e Veronica Morales interpretavano “le prime donne”. A proposito di quella esperienza, l’ex attrice ne ha parlato sempre bene, spiegando che si è divertita e ha “ritrovato se stessa”.