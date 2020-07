Uomini e Donne, Tara: nuovo amore dopo Cristian Gallella, il gossip

Tara Gabrieletto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, avvistata con un misterioso uomo a Vicenza. È già tempo di un nuovo amore per l’ex moglie di Cristian Gallella? La segnalazione arriva da Very Inutil People: il portale è riuscito a paparazzare sabato scorso la 33enne in un ristorante giapponese in compagnia di una persona molto affascinante e del tutto estranea al mondo dello showbiz. Stando alla fonte interpellata dal sito i due erano molto in sintonia e il loro sembrava proprio un appuntamento tete-a-tete. Qualche settimana fa, via Instagram, Cristian ha chiarito che lui e Tara sono single da tempo e dunque liberi di vedere altre persone. Per uno dei due c’è forse un flirt in corso? Lo scopriremo solo vivendo… Per il momento la Gabrieletto tiene la bocca ben cucita: non ha mai parlato troppo della sua vita privata nonostante la grande popolarità ottenuta negli ultimi anni. In un recente sfogo ha però ammesso di essere tornata finalmente se stessa e di aver ritrovato la via smarrita.

Tara di Uomini e Donne avvistata con un misterioso uomo

“Io sto bene, sono contenta, sono tornata me stessa, ho ripreso in mano la mia vita. Sono finalmente tornata la Tara di sempre che aveva perso la sua strada… Sono rientrata”, ha dichiarato di recente Tara Gabrieletto su Instagram. L’ex protagonista della prima edizione di Temptation Island ha invitato i suoi follower a non inviare alcuna segnalazione sull’ex marito Cristian Gallella. Nonostante la lunga e importante relazione oggi la Gabrieletto vuole dimenticare il passato e andare avanti, ripartire magari da un nuovo amore più solido e duraturo… Dai messaggi sibillini trapelati nei giorni scorsi sembra proprio che Cristian e Tara non si siano lasciati in maniera pacifica. Una rottura burrascosa, che ha ferito sicuramente entrambi.

Perché si sono lasciati Cristian e Tara di Uomini e Donne

Ad oggi restano ignoti i motivi della rottura tra Tara e Cristian. I due hanno confermato la separazione ma preferito non svelare di più. La loro storia d’amore è dunque finita dopo sette anni, di cui quattro di matrimonio. Gallella e la Gabrieletto non hanno avuto figli. Dopo Uomini e Donne, Temptation Island e Isola dei Famosi, Cristian e Tara hanno deciso di allontanarsi dal mondo della televisione. Si sono trasferiti a Roma dove hanno avviato con alcuni soci una attività di ristorazione e hanno cominciato a condurre una vita normale, lontana da gossip e malelingue. Tara ha però cercato di mantenere un rapporto quotidiano con le sue fan, affermandosi come web influencer.