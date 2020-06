Gossip Uomini e Donne, Giulio e Giulia: lavoro in comune importante

Nuovo lavoro Giulia D’Urso e Giulio Raselli di UeD: la quarantena ha portato consiglio…

Giulio Raselli e Giulia D’Urso hanno riflettuto molto sul futuro durante la quarantena. Non solo di loro come coppia, ma soprattutto su quello che avrebbero potuto fare insieme, contando sulle capacità di entrambi, su un lavoro che avrebbero potuto unirli ancora di più. Adesso questo lavoro c’è. Esiste. È reale. L’ex tronista di Uomini e Donne, attraverso alcune stories di Instagram, ha voluto annunciare ai suoi fan la grande novità che riguarda la sua vita professionale. E che coinvolge direttamente Giulia D’Urso. Non vogliono starsene con le mani in mano e, contando sui loro innumerevoli follower, hanno deciso di dar vita a un progetto che potrebbe regalare a entrambi grandi soddisfazioni. Giulio non ha fatto altro che ampliare quello che già faceva, permettendo a quanta più gente possibile di acquistare i suoi prodotti. Di cosa stiamo parlando? Dei suoi costosi gioielli.

Uomini e Donne gossip, Giulia e Giulio si danno da fare: la confessione

Su Instagram, Giulio Raselli ha voluto chiarire meglio qual è il suo lavoro (in molti non lo avevano mai ben capito): “Ho un’azienda che si occupa di produzione di gioielleria. Sono tutte cose piuttosto costose”. Non alla portata di tutti, dunque. In tanti gli hanno scritto chiedendogli se fossero disponibili degli oggetti di bigiotteria con prezzi più abbordabili e purtroppo ha dovuto sempre rispondere di no. Ora, però, le cose sono cambiate. Dopo il ritorno di Giulia D’urso (si sono separati per un po’ di tempo), l’ex tronista ha deciso di fare un annuncio importante riguardante i suoi prossimi progetti lavorativi: “Stiamo realizzando questa linea d’argento con zirconi. A poco prezzo”. Giulio e Giulia di Uomini e Donne vogliono quindi far in modo che quante più persone possibili possano acquistare questi gioielli: la scelta dell’argento fa abbassare di molto il prezzo.

Giulio e Giulia oggi: come sta la coppia dopo Uomini e Donne? I gossip

Subito dopo la fine della quarantena, aveva fatto chiacchierare la “separazione momentanea” fra Giulia D’Urso e Giulio Raselli. Non c’era stata nessuna crisi con conseguente pausa di riflessione: la ragazza aveva deciso di lasciare Valenza per andare dalla sua migliore amica nel giorno del suo compleanno. I due ex personaggi di UeD si amano più di prima e adesso questo nuovo lavoro darà sicuramente altra linfa vitale al loro rapporto!