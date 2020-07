Uomini e Donne gossip: crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Crisi tra l’ex tronista Teresa Langella e l’ex corteggiatore Andrea Dal Corso? A quanto pare sì! Ne è sicura Deianira Marzano, web influencer e opinionista di Barbara d’Urso. La spumeggiante napoletana ha fatto sapere su Instagram di aver appreso da diverse e accreditate fonti che la coppia di Uomini e Donne sta affrontando un momento difficile. Il motivo sarebbe la lontananza: Teresa si è trasferita a Roma per lavorare in radio mentre Andrea è rimasto a Milano, diviso tra il mondo della moda e la sua azienda vinicola. Tanti chilometri di distanza che avrebbero allontanato parecchio Teresa e Andrea, insieme da circa un anno. I due avrebbero però deciso di concedersi una vacanza romantica per risolvere qualche incomprensione. Basterà a non mandare in frantumi una storia così bella?

Storia a distanza tra Teresa Langella e Andrea dopo Uomini e Donne

Non è la prima volta che si parla di una presunta crisi tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso di Uomini e Donne. Qualche tempo fa la cantante neomelodica ha fatto chiarezza specificando che gestire un rapporto a distanza non è per niente facile. “Abbiamo momenti di alti e bassi, come ogni essere umano. La gente pensa che sia sempre una favola, ma non è così. Alcuni amori nascono in tv e il pubblico vorrebbe vedere sempre foto perfette, frasi d’amore…Invece siamo una coppia normale, con momenti nostri, alcuni più belli, altri meno. Inoltre Andrea è a Milano e io sono a Roma”, ha dichiarato l’ex tentatrice di Temptation Island. Teresa e Andrea erano pronti per la convivenza ma poi i rispettivi impegni di lavoro li hanno portati su un’altra strada, indubbiamente più complicata e tortuosa.

Salta la convivenza tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso

Teresa Langella e Andrea Dal Corso abitano in due città diverse per esigenze di lavoro e al momento non sono intenzionati a cambiare la loro situazione. Del resto sono entrambi molto giovani, vogliosi di affermarsi nel mondo del lavoro e di vivere nuove sfide professionali. Soprattutto per la Langella è un momento d’oro dal punto di vista lavorativo: dopo il successo del singolo Ibiza Formentera, che ha fatto incetta di visualizzazioni su Youtube, è diventata una speaker radiofonica. La 28enne conduce su Radio 105 il programma A me mi piace insieme a Barty Colucci e per il futuro sogna di affermarsi come presentatrice e showgirl.