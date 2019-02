Gossip Sanremo 2019, Ciacci senza freni: “È guerra con i coltelli”

Sanremo 2019, Giovanni Ciacci sgancia i primi gossip: lite tra conduttori? Scoop a Detto Fatto

Questa sera, Martedì 5 Febbraio 2019, parte il Festival di Sanremo. Molta curiosità per la prima serata della kermesse canora dedicata alla musica italiana. Ovviamente l’ansia non manca e come ogni anno sono tutti in attesa di vedere cosa indosseranno i conduttori e i Big in gara. Per non parlare poi della grande attesa che si è creata attorno ai brani che verranno interpretati sul palco del Teatro Ariston. Come sempre, non mancano i gossip e anche quest’anno sono arrivati i primi incredibili scoop. Giocanni Ciacci ha portato a Detto Fatto alcune esclusivissime notizie del dietro le quinte. Sembrerebbe che ci sia stata già qualche incomprensione.

Giovanni Ciacci, i gossip di Sanremo 2019 a Detto Fatto: news su Claudio Baglioni

Senza giri di parole, Giovanni Ciacci ha rivelato a Bianca Guaccero: “È guerra con i coltelli!” L’esperto di moda ha lasciato intendere che a Sanremo 2019 sono già nate le prime incomprensioni, tanto che qualcuno potrebbe aver addirittura minacciato di andarsene. “Sembra che qualcuno voleva proprio….” La conduttrice di Detto Fatto ha chiesto se si stesse parlando dei conduttori, nominando Virginia Raffaele e Claudio Bisio. La risposta di Ciacci è stata piuttosto esaustiva: “Nessuno dei due!” A quanto pare, l’aria è un po tesa. “Ci sono già state le prime scaramucce. Hanno già litigato. Sembra ci sia già un’ariaccia. Sembra che tra i tre….”

Festival di Sanremo 2019: gossip e dettagli sugli abiti scelti

Oltre alle prime liti, pare ci siano stati alcuni problemi anche durante le prove. Giovanni svela: “Grossi problemi per Patty Pravo e altri cantanti per problemi tecnici.” Successivamente, si è passati a parlare degli abiti. Anticipazione interessante sulla Bertè. “Loredana indosserà abiti che ha già indossato. Abiti che avranno un camouflage totalmente nuovo. E delle gonne a palloncino che lasceranno le gambe scoperte.” Durante la conferenza stampa di questa mattina è anche venuta a galla una curiosa chicca di gossip riguardo ad una passata edizione del Festival.