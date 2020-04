Roberta Morise, gossip con Eros e idea Tale e Quale dell’ex Carlo Conti

Roberta Morise, il gossip con Eros Ramazzotti e la voglia di Tale e Quale condotto dal suo ex Carlo Conti

Roberta Morise e la voglia di Tale e Quale Show. La co-conduttrice de I Fatti Vostri, secondo quello che risulta a Dagospia, avrebbe il sogno di partecipare al talent vip di Rai Uno che è in pugno a Carlo Conti, sua ex fiamma. Tra i due i rapporti sono civili e cordiali. Quindi, nessun problema in tal senso. Certo l’ingaggio di Roberta nella trasmissione sarebbe un colpaccio anche per gli amanti della cronaca rosa che già pregustano di vedere i due ex nel medesimo programma. Nel frattempo il gossip continua a mormorare circa la vita sentimentale della 34enne calabrese che nell’ultimo periodo è stata parecchio chiacchierata per un presunto legame speciale con Eros Ramazzotti. Poi, però, un colpo di scena: il cantante starebbe…

Roberta pronta per Tale e Quale Show

“La bella conduttrice calabrese è impegnata alla conduzione de I Fatti Vostri su Rai2 con Giancarlo Magalli ma per i prossimi mesi avrebbe un sogno: partecipare come concorrente a Tale e Quale Show. Il programma è condotto dal suo ex fidanzato Carlo Conti, con cui da anni ha rapporti sereni e civili.” Questo il flash di Dagospia. Chissà se la 34enne calabrese riuscirà a realizzare il suo sogno e chissà cosa ne pensa l’ex Conti. Intanto il gossip impazza: Roberta e Ramazzotti stanno assieme? Nei giorni scorsi sembrava che fosse decollato il flirt. Poi la smentita, a metà, del cantante che ha parlato di “sana amicizia”. Il gossip, lanciato da Novella 2000, ha però scompaginato il tutto, sostenendo che Eros stia lavorando ad un ritorno di fiamma con l’ex moglie Marica Pellegrinelli.

Marica ed Eros, anche Aurora Ramazzotti lavora alla ri-unione: il gossip

Secondo quanto riportato da Novella 2000, Eros e la modella bergamasca starebbero ricucendo. E avrebbero una tifosa ‘speciale’, cioè Aurora Ramazzotti, la figlia del cantante nata dal matrimonio con Michelle Hunziker.