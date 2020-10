Pif è diventato papà: è nato il primo figlio del regista

Pif è diventato papà. A lanciare lo scoop è ancora una volta il settimanale Vero, che ha paparazzato l’attore e regista mentre spinge una carrozzina. Accanto all’artista la stessa donna che solo qualche mese fa sfoggiava un vistoso pancione per le strade della Capitale. È chiaro che si tratti della fidanzata di Pierfrancesco Diliberto – questo il vero nome Pif – di cui non si conosce al momento l’identità. La coppia è stata pizzicata di nuovo a Roma mentre passeggia romanticamente spingendo una carrozzina color crema. Per ora non è chiaro se si tratti di un maschietto o una femminuccia. La rivista fa sapere che dall’entourage di Pif non trapela il minimo sussurro su questioni private.

Primo figlio per Pif: il regista è finalmente diventato papà

Pif è sempre stato piuttosto riservato sulla sua vita privata. La sua relazione più nota è quella con la giornalista Giulia Innocenzi, finita nel 2016. Nel 2017 si è parlato con una certa insistenza di un flirt con la conduttrice Rai Francesca Fialdini ma sembra che i due siano solo amici di vecchia data. Tra l’altro oggi la Fialdini è felice accanto ad una persona che non fa parte della tv. Pif, invece, è diventato papà grazie alla nuova fidanzata di cui non sappiamo praticamente nulla. È certo che non si tratta di una persona che lavora nel mondo dello spettacolo. Indubbiamente una storia importante tanto che Pierfrancesco si è finalmente convinto a mettere su famiglia all’età di 48 anni. Un sogno covato a lungo ma messo sempre in secondo piano rispetto alla carriera, divisa tra televisione, cinema e radio.

Pif, silenzio stampa sulla sua nuova fidanzata

Lo scorso giugno la fidanzata di Pif è stata immortalata dai fotografi di Vero – ma pure da quelli di Diva e Donna – con un pancione piuttosto vistoso. Pierfrancesco Diliberto ha però scelto di vivere questo momento così delicato nel massimo riserbo, lontano dal clamore mediatico e dai pettegolezzi. Nessun annuncio per la nascita del suo erede di cui non si conosce neppure il nome.