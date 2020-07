Come ha reagito il marito di Alessia Marcuzzi ai gossip nati intorno alla conduttrice Mediaset e Stefano De Martino e Belen Rodriguez? A quanto pare non bene. Come rivela il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 9 luglio 2020, il produttore Paolo Calabresi Marconi sarebbe andato su tutte le furie per le dicerie nate attorno alla vita privata della moglie. Anche la famiglia Marconi, tra le più note e prestigiose di Roma, non avrebbe reagito bene ai pettegolezzi. E così pare che la sorella di Paolo abbia addirittura interrotto i rapporti con la cognata Alessia, con la quale c’è sempre stato un buon feeling (sui social network e nella vita reale). Sarà vero? Fino ad oggi il diretto interessato ha preferito non commentare la vicenda così come la Marcuzzi. La crisi tra i due, però, sembra più che evidente: la presentatrice de Le Iene si trova in questo momento sulla Costiera Amalfitana, senza la sua dolce metà, in compagnia solo ed esclusivamente delle sue migliori amiche. E a proposito di amici, sull’affaire Belen-Stefano-Alessia, è intervenuta pure una ragazza molto vicina a De Martino…

Ultime news sul triangolo amoroso tra Belen, Stefano e Alessia Marcuzzi

“Belen è una controllatrice seriale di cellulari e può aver intercettato e interpretato male qualche messaggio con cuoricini tra Stefano e Alessia, ma non credo siano andati oltre questo”, ha spiegato una fonte vicina a De Martino alla rivista Oggi. Un altro insider, che conosce sia lo scugnizzo napoletano sia Alessia Marcuzzi, ha invece aggiunto: “Ho sentito sia Alessia sia Stefano e mi hanno detto che è una bufala. E non avrebbero motivo di mentirmi. La crisi tra la Marcuzzi e il marito è innegabile e non recente ma questo gossip rischia paradossalmente di avvicinarli. Paolo è furibondo, vede soffrire sua moglie e medita di rivolgersi agli avvocati”. Anche perché, a quanto pare, la vita di Calabresi Marconi sarebbe diventata un inferno e, secondo i gossip, gli amici non farebbero altro che chiamarlo per prenderlo in giro sulla vicenda delle presunte corna. Una situazione davvero insostenibile da sopportare.

Belen e Stefano smentiscono i gossip: Alessia Marcuzzi in silenzio

Di recente Belen Rodriguez ha smentito via Instagram i gossip su Stefano e Alessia. Anche De Martino ha fatto lo stesso, chiarendo di avere uno splendido rapporto di amicizia sia con la Marcuzzi sia con il marito Paolo Calabresi Marconi. Nessun commento da parte dell’ex padrona di casa del Grande Fratello: per il momento la 47enne ha scelto la strada del silenzio. Prima o poi vuoterà il sacco?