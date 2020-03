Marco Liorni al posto di Eleonora Daniele e Storie Italiane: il gossip

Quando partorisce Eleonora Daniele e chi la sostituisce a Storie Italiane: spunta Italia Sì con Marco Liorni

AGGIORNAMENTO Secondo quanto rivela una fonte a Libero non cambiano i piani di Eleonora Daniele. La conduttrice resterà al timone di Storie Italiane fino all’ultima puntata, prevista per il 29 maggio.

Il Coronavirus rallenta ma non ferma i piani della Rai. Stando a quello che sussurra Affari Italiani ci saranno nei prossimi mesi dei cambiamenti importanti. Anche perché la stagione televisiva in corso è quasi terminata ed è tempo di pensare a quella estiva. Secondo quanto scrive il sito in Rai si starebbe valutando l’ipotesi di spostare Italia Sì di Marco Liorni al mattino. Il programma di informazione e intrattenimento prenderebbe il posto – a fine aprile – di Storie Italiane di Eleonora Daniele, una delle trasmissioni più seguite su Rai Uno.

Eleonora Daniele incinta: anticipata la chiusura di Storie Italiane?

Affari Italiani fa sapere che molto probabilmente Storie Italiane, il format di successo di Eleonora Daniele, si interromperà a fine aprile per mettere alla conduttrice di dedicarsi alle ultime settimane di gravidanza. L’arrivo di Carlotta, questo il nome scelto per la piccola, è previsto per gli inizi di giugno. In realtà qualche tempo fa la Daniele aveva assicurato che avrebbe condotto fino al 29 maggio, ma è probabile che l’emergenza Covid-19 abbia stravolto i piani della 43enne.

Esperimento Italia Sì con Marco Liorni al mattino di Rai Uno

Dunque da maggio Italia Sì potrebbe lasciare il sabato pomeriggio per andare in onda dal lunedì al venerdì. Una sorta di esperimento per poter vagliare poi al meglio la prossima stagione televisiva autunnale.