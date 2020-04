La vita in diretta prima parte verso la cancellazione: la scelta di Rai Uno

Nuovi palinsesti tv di Rai Uno: La vita in diretta prima parte sarà probabilmente cancellata

L’emergenza Coronavirus continua così come i cambiamenti dei palinsesti televisivi. Stando ad alcuni gossip riportati da Tv Blog i dirigenti Rai starebbero cercando la soluzione migliore per il pomeriggio di Rai Uno. La vita in diretta prima parte, quella che ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo dalle 14 alle 15.40, non ha infatti dato gli esiti sperati. Se la seconda parte conquista ogni giorno 2 milioni e mezzo di telespettatori, con picchi di 3, e riesce addirittura a battere Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5, la prima parte fatica a decollare. Per questo in Rai si starebbe pensando di eliminare la prima parte e sostituirla con alcune puntate di Techetechete, come di fatto accadrà il lunedì di Pasquetta, ovvero il 13 aprile. E Caterina Balivo quando tornerà in onda?

Stagione finita in anticipo per Vieni da me di Caterina Balivo?

Per il momento, a fronte dell’ultimo decreto emanato da Conte che ha allungato le misure restrittive fino al prossimo 3 maggio, è impossibile per Caterina Balivo tornare con il suo Vieni da me. Un programma leggero e frizzante di cui, effettivamente, si sente molto la mancanza. Ad oggi non è chiaro se la conduttrice di Aversa tornerà in video a maggio o se si preferirà riapparire direttamente a settembre, con l’inizio della nuova stagione televisiva. Nonostante tutto Cate non si è demoralizzata e su Instagram, con la complicità del marito, ha dato vita al format My Next Book.

Su Canale 5 torna Uomini e Donne con Maria De Filippi

Il Coronavirus ha influito negativamente anche sugli ascolti tv del pomeriggio di Canale 5. L’assenza di Uomini e Donne si è fatta sentire parecchio e i vecchi film in replica non hanno entusiasmato il pubblico Mediaset. Ma Maria De Filippi è pronta a tornare: da lunedì 20 aprile il dating show andrà di nuovo in onda con alcune modifiche causa Covid-19.