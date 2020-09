Irama, è finita con la fidanzata Victoria? Avvistato con Caroline Donzella

Irama e la fidanzata Victoria Stella Doritou si sono lasciati? È la domanda che molti si stanno chiedendo dopo l’ultimo gossip lanciato dal settimanale Chi. Nel numero in edicola da mercoledì 16 settembre si parla di un avvistamento del cantante con un’altra donna. Non una qualsiasi bensì la modella e soubrette italo-olandese Caroline Donzella, che presto sarà protagonista della prossima edizione di Avanti un altro nei panni della Bonas (ruolo precedentemente occupato da Paola Caruso e Sara Croce). Stando a quello che si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini Filippo Maria Fanti – questo il vero nome di Irama – e Caroline avrebbero trascorso insieme una serata a Milano. Solo una bella amicizia o qualcosa in più? E cosa pensa di tutto ciò Victoria, fidanzata di Irama da oltre un anno con tanto di presentazioni in famiglia?

“Irama scala le classifiche (e i cuori) della aspiranti showgirl. La scorsa notte, a Milano, è stato visto con Caroline Donzella, corteggiatissima da calciatori e attori, milionaria monegasca e prossimo volto nella trasmissione Avanti un altro di Paolo Bonolis. Tra i due selfie e poi le luci della notte che si sono spente…”, si legge sulla rivista Mondadori. Sarà vero? Per ora non ci sono foto e sarà difficile avere una dichiarazione da parte di Irama. L’ex allievo di Amici è sempre stato riservato sulla sua vita privata e non ha mai amato parlare di gossip e pettegolezzi. Dopo la breve e chiacchierata relazione con Giulia De Lellis Irama ha iniziato a frequentare in maniera discreta Victoria Stella Doritou, modella di origini greche.

La scorsa estate Irama si è recato ad Atene, in Grecia, per conoscere la madre di Victoria Stella Doritou. Una vera e propria presentazione in famiglia per una storia diventata seria giorno dopo giorno. Cosa è successo dopo? E cosa ci faceva Filippo Maria Fanti con la sensuale Caroline Donzella? Chi vivrà vedrà…