Giulio Berruti e Maria Elena Boschi stanno insieme: c’è il bacio

By

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi sono usciti finalmente allo scoperto. Dopo le paparazzate dell’ultimo periodo, nelle quali si sono mostrati sempre insieme complici e affiatati, ora i due sono stati beccati mentre si scambiano un bacio appassionato. È di nuovo il settimanale Chi a fotografare la nuova coppia che unisce il mondo della politica a quello dello spettacolo. Il servizio intero è pubblicato nel numero in edicola da mercoledì 24 giugno 2020. Questa volta Giulio e Maria Elena sono stati pizzicati mentre si concedono una cena con il padre di Berruti, un noto oculista romano. Subito dopo la coppia è ritratta mentre passeggia romanticamente, mano nella mano, e si scambia poi un dolce bacio sulle labbra. Al momento i diretti interessati hanno preferito non commentare le ultime indiscrezioni sulla loro vita privata. E la rivista Di Più Tv ha svelato il motivo di questa scelta…

Perché Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si amano in segreto

Stando a quello che riporta Di Più Tv, nel numero uscito il 23 giugno, Giulio Berruti e Maria Elena Boschi hanno deciso di aspettare prima di ufficializzare la loro liaison. “La loro storia ha preso il volo nelle ultime settimane e prima di ufficializzarla definitivamente vogliono capire bene dove li porterà”, ha spiegato un amico vicino all’attore e all’ex Ministro. Stando alle indiscrezioni il primo incontro tra Giulio e Maria Elena è avvenuto lo scorso anno, in un cocktail bar al centro di Roma, grazie ad amici in comune. Tra i due è scattato subito un feeling speciale ma per un un lungo periodo sono stati solo amici. Anche perché l’ex concorrente di Ballando con le Stelle era ancora impegnato con l’attrice e produttrice austriaca Francesca Kirchamair.

Giulio Berruti ha detto addio all’austriaca Francesca Kirchmair

Lo scorso autunno Giulio Berruti ha chiuso la relazione con Francesca Kirchamair, durata ben tre anni e con tanto di convivenza, e si è buttato a capofitto nella storia d’amore con Maria Elena Boschi. Storia che è decollata solo di recente visto che per mesi i due non sono riusciti a vedersi a causa della quarantena. Il rapporto si è fatto subito serio e Berruti non ha esitato a presentare la nuova fiamma ai suoi genitori.