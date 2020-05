Giulio Berruti oggi è single: crisi con l’ultima fidanzata Francesca Kirchmair

Giulio Berruti è tornato in tv, ospite in collegamento con Vieni da me di Caterina Balivo. L’attore lanciato da La figlia di Elisa di Rivombrosa da qualche anno si divide tra l’Italia e Los Angeles e prima dello scoppio dell’emergenza Coronavirus si trovava nel Belpaese. Qui ha così trascorso la quarantena, in perfetta solitudine. E sì perché il 35enne ha pubblicamente annunciato che è tornato single. O meglio, la sua relazione con Francesca Kirchmair sta vivendo un periodo difficile e per questo i diretti interessati hanno scelto di prendersi una pausa di riflessione. Berruti ha ammesso che la relazione con Francesca è stata molto bella ma che il futuro è praticamente un’incognita.

Crisi tra Giulio Berruti e Francesca Kirchmair

“Sono stato fidanzato per tre anni con una ragazza austriaca ma oggi il nostro rapporto è in pausa. È stato un rapporto molto bello, poi si vedrà”, ha confidato Giulio Berruti a Caterina Balivo. Francesca Kirchmair è un’attrice e produttrice che ha conosciuto l’attore italiano grazie ad un corso di recitazione. Se la relazione con Francesca finirà definitivamente non possiamo ancora saperlo ma Giulio ci ha tenuto a precisare che ha sempre mantenuto un bel legame con le sue ex fidanzate. “Faccio fatica a digerire la perdita. Oggi ho un rapporto con tutte le persone che ho amato”, ha specificato. E tra le tante c’è pure Anna Safroncik, che Berruti ha voluto ricordare a Vieni da me…

Le parole di Giulio Berruti su Anna Safroncik

“Io e Anna Safroncik ci siamo amati tantissimo. All’epoca eravamo due bambini, avevamo appena 20 anni. A quell’età la passione ha il sopravvento sulla razionalità. Quello con Anna è stato il primo amore vissuto per quanto mi riguarda. Oggi abbiamo un rapporto meraviglioso. Dopo 15 anni ci scriviamo ancora, ci vogliamo bene e io le auguro il meglio”, ha detto Giulio Berruti.