Giulio Berruti e Maria Elena Boschi stanno insieme? Ultime news e gossip

I paparazzi hanno beccato di nuovo insieme Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. Qualche tempo fa l’attore ha smentito una presunta storia d’amore con la deputata ma le ultime foto sembrano raccontare altro. Amici da tempo pare proprio che il rapporto si sia intensificato sempre più nell’ultimo periodo. Giulio e Maria Elena sono stati pizzicati dal settimanale Chi – nel numero in edicola da mercoledì 17 giugno – mentre si concedono un romantico giro in moto. Sguardi complici, coccole e tanta serenità: sembra proprio crescere il feeling tra Berruti e l’ex Ministro per le riforme costituzionali. Qualche giorno fa i due erano stati fotografati mentre si concedevano una romantica cena in un esclusivo ristorante di Trastevere. Insomma, un’intesa che cresce sempre più ma per il momento i diretti interessati preferiscono tacere…

La relazione tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi

Di una liaison tra Giulio Berruti e Maria Elena Boschi si parla ormai da un anno. I due si frequentano dal 2019 e in molti hanno subito parlato di una storia d’amore. Ma fino allo scorso anno Berruti era fidanzato con Francesca Kirchmair, produttrice, attrice e sceneggiatrice austriaca conosciuta durante un corso di recitazione a Los Angeles. Quella relazione è però finita qualche mese fa – come confidato dall’interprete a Caterina Balivo a Vieni da me – mentre si è intensificata l’amicizia con la Boschi, che sta diventando più forte giorno dopo giorno. Come riporta la rivista diretta da Alfonso Signorini, il rapporto è cresciuto parecchio nell’ultimo periodo, ovvero da quando Berruti ha definitivamente chiuso con Francesca. Giulio e Maria Elena vogliono quindi capire bene la situazione prima di uscire ufficialmente allo scoperto?

La carriera e la vita privata di Giulio Berruti

Classe 1984, Giulio Berruti ha ottenuto grande popolarità grazie alle fiction Mediaset La figlia di Elisa di Rivombrosa e Squadra Antimafia-Il ritorno del boss. Nel 2014 ha lasciato il segno a Ballando con le Stelle, dove ha ballato in coppia con Samanta Togni. Prima di incontrare Maria Elena Boschi ha amato la collega Anna Safroncik, con la quale è rimasta in buoni rapporti.