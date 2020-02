Giulia De Lellis e Andrea Iannone, scoppia la crisi: il gossip

Giulia De Lellis e Andrea Iannone stanno ancora insieme? Ultimi gossip dal settimanale Spy

Brutte notizie per i fan di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Stando a quello che rivela il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 28 febbraio, la web influencer e il pilota di MotoGP starebbero vivendo un momento di crisi. Un momento che sarebbe iniziato lo scorso gennaio e che continuerebbe tuttora, anche se lo sportivo e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne starebbero facendo il possibile per andare avanti con amore e devozione. Ma cosa sarebbe successo di preciso? A quanto pare questo periodo negativo sarebbe iniziato dopo la squalifica di Iannone per doping. Un evento che ha segnato molto il 30enne, che starebbe facendo il possibile per recuperare credibilità sul proprio lavoro. E per questo avrebbe chiesto alla fidanzata di pubblicare poche foto e stories Instagram insieme. Un diktat che la De Lellis avrebbe accettato malvolentieri dato il suo impegno quotidiano sui social network. Ma non è finita qui perché il recente incontro tra Giulia e Andrea Damante non sarebbe passato indifferente…

Giulia De Lellis e Andrea Damante ancora complici alla Milano Fashion Week

Come sussurrano le fonti interpellate da Spy, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sarebbero mostrati ancora complici durante l’incontro alla Milano Fashion Week di qualche giorno fa. E mentre i due ex scambiavano qualche parola di circostanza, Andrea Iannone avrebbe passato la serata insieme ad alcuni amici e non solo. “Improvvisamente, durante quei giorni, sempre Iannone, mentre la sua fidanzata saltellava da un evento all’altro, è stato visto nel suo locale di riferimento, felice e sereno con amici e amiche, tra festeggiamenti e sorrisi elargiti ai presenti e, soprattutto, secondo le nostre testimonianze, sorrisi ben indirizzati verso una singola ragazza che non era Giulia. Questo accadeva precisamente il 22 e 23 febbraio”, fa sapere la rivista edita da Mondadori.

Andrea Iannone felice con le nipotine di Giulia De Lellis: crisi superata?

Successivamente Iannone si sarebbe presentato a Roma, a casa della famiglia di Giulia, per rivedere la compagna e non mandare tutto all’aria. Forse l’ex di Belen non voleva gettare via un rapporto così importante e speciale, nato casualmente la scorsa estate? Poche ore fa Andrea ha condiviso sul suo account Instagram dei video in cui è in compagnia di Matilde e Penelope, le nipotine di Giulia De Lellis. Questa presunta crisi è stata ufficialmente superata o Giulia e Andrea devono ancora chiarire alcune incomprensioni? Lo scopriremo solo vivendo…