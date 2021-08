Gossip Girl, Thomas Doherty parla di fluidità di genere e dei suoi amori

By

L’attore americano ha parlato del su personaggio nel reboot della celebre serie tv e dei suoi orientamenti in tema di amori

Thomas Doherty è tornato a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore durante un’intervista, dove ha parlato del ruolo che interpreta nel reboot di Gossip Girl. Un personaggio quello di Max Wolfe che ha delle affinità con il suo interprete: ecco quali.

Max è un ragazzo dell’alta società newyorkese che ha due padri gay ed un’esistenza tutt’altro che facile. Di Wolfe, Thomas dice che recitare nei suoi panni gli ha dato molto input. Interpretare però un personaggio pansessuale è stato per Doherty quanto mai liberatorio.

Sembra che da Max, Thomas abbia imparato molto. “Mi ha sfatto sfidare le mie nozioni preconcette” ha rivelato l’attore che ha poi proseguito affermando di non amare le etichette. Definirsi è solo un’esperienza limitante, per Thomas, invece, è più bello “sperimentare ed evolversi“.

A chi gli domanda come si identifica in questo momento, Thomas spiega che al momento ha avuto delle relazioni romantiche con delle ragazze. “Ma questa potrebbe essere una preferenza” ha aggiunto il protagonista di Gossip Girl, che poi ha aggiunto maliziosamente che ha 26 anni e vive a New York.

Ed è proprio l’apertura e la sperimentazione del nuovo la cifra della città americana, cornice delle storie della popolare serie tv americana. L’erede di Chuck Bass sarà quindi un pansessuale. E questa non è l’unica rivoluzione che troveranno i fan della serie televisiva.

Tra le cose che non troveranno più gli affezionati delle vicende dell’Upper East Side anche i messaggi su vecchi telefoni, mentre la voce narrante che fa da sottofondo agli intrecci e gli intrighi dei personaggi utilizza il noto social network di condivisioni d’immagini Instagram.

La vera rivoluzione però sta proprio nel cambio di passo della narrazione rispetto ai valori. In particolar modo in riferimento al concetto di scandalo. Insomma, la fluidità di orientamenti e scelte in tema di amori è una delle peculiarità di questa nuova versione di Gossip Girl.

Grazie ad alcuni tabloid americani si apprende che la nuova stagione della serie tv americana è già in lavorazione. Tra i protagonisti anche Eli Brown e Whitney Peak.