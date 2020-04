Gigi D’Alessio non molla: vuole riconquistare Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo ultimi gossip: c’è ancora una speranza

Non è ancora detta l’ultima parola tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Dopo Belen e Stefano e Giulia De Lellis e Andrea Damante anche il cantante napoletano e la collega più giovane potrebbero ritornare insieme. Stando agli ultimi gossip riportati dal settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 9 aprile, Gigi vorrebbe riconquistare l’interprete di Sora. Per questo starebbe facendo il possibile sebbene l’emergenza Coronavirus non aiuti molto. Entrambi vivono a Roma ma in case separate. A legarli per sempre ci sarà però il figlio Andrea, che oggi ha 10 anni. Il bambino riuscirà a riunire i genitori? Chissà… questa non è la prima rottura tra Anna e Gigi. Già qualche anno fa, più precisamente nel 2017, i due si sono lasciati per poi dare un’altra chance al loro amore. Chance che si è rivelata un buco nell’acqua, tanto che qualche mese fa hanno annunciato una seconda separazione. A quanto pare voluta fortemente da Lady Tata: D’Alessio riuscirà a far cambiare idea alla 33enne?

Perché si sono lasciati di nuovo Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

“Gigi ed io non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in questo momento difficile e delicato, venga rispettata”, ha dichiarato Anna Tatangelo qualche mese fa. Un comunicato social diffuso pure dall’account Instagram di Gigi D’Alessio. La situazione cambierà nei prossimi mesi?

Anna Tatangelo troppo sensuale per Gigi D’Alessio?

Stando agli ultimi pettegolezzi, la svolta troppo sensuale di Anna Tatangelo non sarebbe piaciuta più di tanto a Gigi D’Alessio, che tanti anni fa si è innamorato di una ragazza acqua e sapone. I diretti interessati non hanno mai confermato ma neppure smentito i gossip, cercando di vivere questa separazione nel massimo riserbo.