Elenoire Casalegno e Ciacci: Vite da copertina verso la cancellazione

Vite da copertina, il programma di Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno, verso la cancellazione

Brutte notizie per Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno. Stando a quello che scrive il settimanale Vero, il loro programma Vite da copertina – in onda dallo scorso settembre su TV8 – non sarà riconfermato dalla rete. Il motivo è presto detto: il contenitore, che mescola gossip, costume e attualità, non ha raggiunto i risultati sperati. Puntata dopo puntata gli ascolti sono calati e l’esperimento non ha soddisfatto il network. Al momento si tratta solo di una voce tutta da confermare ma, nonostante l’emergenza Coronavirus, per i dirigenti televisivi è già tempo di pensare alla prossima stagione televisiva.

L’ultimo gossip su Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno

“Stando ad insistenti voci di corridoio, Vite da copertina, il programma guidato da Elenoire Casalegno e Giovanni Ciacci, potrebbe non essere confermato nel palinsesto di TV8. Tra le ragioni, a quanto pare, gli ascolti inferiori rispetto alle aspettative della rete. La bionda presentatrice e il simpatico collega sapranno certo rifarsi”, si legge sull’ultimo numero del settimanale Vero. Sarà davvero così?

Giovanni Ciacci ha lasciato Detto Fatto per TV8

Per il programma di TV8 Giovanni Ciacci ha detto addio a Detto Fatto, il factual show che gli ha regalato la grande popolarità. A quanto pare però, come ammesso dal diretto interessato in un’intervista, dietro questo addio si nascondevano anche dei dissidi con la produzione e con la nuova conduttrice Bianca Guaccero.