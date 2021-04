Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin: spunta il gossip che non ti aspetti

Gossip bomba su Drusilla Gucci, tra gli attuali concorrenti dell‘Isola dei Famosi 2021. Pare che la naufraga, erede della famosa casa di moda, abbia avuto una simpatia per Damiano David, il leader dei Maneskin. Ad accomunare i due, a quanto pare, la passione per il dark. Drusilla, infatti, colleziona teschi e ha fatto amicizia sull’ Isola con il cromatologo Ubaldo Lanzo che le ha promesso di vedersi al loro ritorno davanti a un Bloody Mary.

Novella 2000 non ha al momento svelato ulteriori dettagli su questa presunta liaison tra Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin ma siamo sicuri che altri particolari verranno a galla nelle prossime settimane. Nonostante le continue nomination Drusilla è parecchio amata dal pubblico, che continua a salvarla ogni settimana. La Gucci non ha nascosto stanchezza per questa avventura così estrema ma per farsi conoscere ancora di più dai telespettatori preferisce non mollare.

Drusilla Gucci: chi è la concorrente dell’Isola dei Famosi

Classe 1994 Drusilla Gucci è la pronipote di Guccio Gucci, fondatore dell’omonima brand di moda famoso in tutto il mondo. I suoi genitori sono Umberto e Stefania Gucci ed è laureata in Letteratura. Tra le sue passioni più grandi la scrittura e gli animali.

Oggi Drusilla è single ma ha alle spalle diverse relazioni. A spifferarlo la madre Stefania in una puntata dell’Isola dei Famosi. A quanto pare a Drusilla piacciono i ragazzi muscolosi ma con la testa. La sua ultima relazione è durata ben cinque anni.

La vita privata di Damiano David, leader dei Maneskin

Classe 1999, Damiano David è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. È nota però la relazione tra il cantante e Lucrezia Petracca: i due si sono detti addio nel 2017. Da tempo si vocifera di una relazione tra Damiano e Victoria, la bassista dei Maneskin. I diretti interessati continuano a professarsi amici.

Dopo la vittoria al Festival di Sanremo si sussurra di una relazione tra David e la modella Giorgia Soleri ma la coppia non ha mai né confermato né smentito.