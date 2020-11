Damiano David dei Maneskin: la verità sulla fidanzata, il gossip

Damiano David e il ritorno dei Maneskin: il 30 ottobre scorso la band e il suo istrionico frontman hanno fatto capolino nel mercato musicale con l’atteso nuovo singolo “Vent’anni”. E non appena il gruppo è riapparso, subito si è scatenato anche il gossip, per capire se il cuore del cantante è libero oppure no. Tanto estroverso nella sua vita artistica quanto geloso del suo privato, Damiano si è sempre tenuto lontanissimo dalla cronaca rosa. Difficile quindi sondare gli aspetti sentimentali del ragazzo romano classe 1999, nato in una giornata invernale di inizio gennaio sotto il segno del Capricorno.

Come poc’anzi accennato, la riservatezza in casa David regna sovrana. Sembra che prima di riscuotere successo con i Maneskin, il giovanotto abbia avuto una relazione con una ragazza di nome Lucrezia. Con la notorietà sono poi giunti i sussurri di una sua presunta tresca con la bassista del gruppo, Victoria De Angelis. Il chiacchiericcio, però, pare che non abbia avuto alcun riscontro nella realtà, visto che i diretti interessati hanno smentito in più occasioni di avere una frequentazione intima.

A oggi Damiano pare che sia single e contento. Nessuna apparizione pubblica né sui social con una ‘dolce metà’. Dall’altro canto il frontman ha dichiarato in una intervista del passato che di spasimanti ne ha diverse. In particolare ha spifferato che sarebbe piuttosto ambito da donne più grandi di lui. C’è poi chi è convinto che il cantante sia gay (anche questa supposizione non ha mai trovato alcuna tesi fondata o valida).

A onor del vero nel 2020 lo stesso Damiano ha divulgato alcune istantanee in cui si immortalo mentre bacia il chitarrista Thomas. Tuttavia, vista la verve sui generis e fuori da ogni schema della band ciò non può per nulla essere considerata una prova degli orientamenti del cantante.

I Maneskin: la nascita, i componenti del gruppo e l’origine del nome della band

I Maneskin, oltre a Damiano, hanno per protagonisti Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. I quattro ragazzi sono amici da sempre, fin dal tempo della frequentazione delle scuole medie. Tuttavia, la band vera e propria nasce nel 2015. Il nome scelto non è casuale. In danese significa infatti ‘chiaro di luna’. La decisione pare sia stata presa per rendere omaggio alle origini nordiche di Victoria.

La consacrazione al grande pubblico della band giunge grazie all’11esima edizione di X Factor, dove i giovanotti ‘esplosivi’ vengono presi sotto l’ala protettrice di Manuel Agnelli. Nel talent targato Sky afferrano l’ultimo atto, venendo alla fine sconfitti da Lorenzo Licitra. Una sconfitta però indolore visto che il loro singolo Chosen divenne uno dei brani più ascoltati in radio e più apprezzati dal mercato musicale.