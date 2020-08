Cristina Buccino e Andrea Iannone: la storia è già finita

È già giunta al termine la liaison tra Cristina Buccino e Andrea Iannone. A farlo sapere Giornalettismo, sito molto vicino alla soubrette lanciata da L’Eredità. A quanto pare la conoscenza tra la modella e il pilota non è andata a buon fine e i due hanno così deciso di restare semplici amici. Tra Cristina e Iannone non è scattata la molla dell’amore ed entrambi hanno preferito fare un passo indietro. Sia per la Buccino sia per lo sportivo sarà dunque una estate da single, tra sole, mare e nuove prospettive di lavoro. La web influencer ha rifiutato per l’ennesima volta il Grande Fratello Vip. Da anni si parla di un coinvolgimento di Cristina nel reality Mediaset ma le trattative non sono mai andate a buon fine. Ed è successo lo stesso quest’anno: la Buccino non parteciperà alla quinta edizione del programma condotto da Alfonso Signorini. Del resto da tempo la 35enne ha accantonato il mondo della televisione per dedicarsi ad altro, come l’attività sui social network e alcuni progetti di imprenditoria nel settore beauty.

Cristina Buccino e Andrea Iannone non stanno insieme

Cristina Buccino e Andrea Iannone hanno cominciato a frequentarsi la scorsa primavera dopo un primo approccio su Instagram. In più di una occasione l’ex nuora di Gigi D’Alessio è stata avvistata a Lugano, città dove vive il motociclista. Né Cristina né Andrea hanno però mai confermato il loro legame, forse perché volevano prima capire l’evoluzione di questo rapporto. Evoluzione che di fatto non c’è stata: dopo i primi incontri la Buccino e Iannone hanno preso di comune accordo la scelta di restare buoni amici. E così la giovane è ora attorniata da numerosi corteggiatori: qualcuno di loro riuscirà a conquistare il cuore della bella calabrese? Cristina è single da tempo e sogna di avere presto una famiglia tutta sua.

Cristina Buccino in vacanza in Sardegna con la sua famiglia

In attesa di trovare il grande amore Cristina Buccino si gode le vacanze in famiglia. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi è volata in Sardegna con le persone a cui tiene di più per una estate spensierata e amorevole dopo i duri mesi del lockdown.