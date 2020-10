Belen e i paparazzi, il fidanzato Antonino perde le staffe: volano bottiglie

Belen Rodriguez ha da anni un rapporto d’amore-odio con i paparazzi. Da quando si è lasciata con Stefano De Martino la soubrette argentina è inseguita dai fotografi sempre in cerca di nuovi scoop e gossip. Una situazione non facile e più volte la sud americana ha dimostrato il proprio disappunto. Questa volta, però, a perdere le staffe è stato il nuovo fidanzato di Belen, l’hair stylist Antonino Spinalbese. Come mostrano le immagini pubblicate dal settimanale Nuovo – nel numero in edicola da giovedì 8 ottobre – il parrucchiere ha reagito in modo inconsulto davanti ad alcuni fotoreporter. Mentre si trovava proprio in macchina con Belen, Antonino ha lanciato dal finestrino una bottiglia contro i paparazzi. Un vero e proprio raptus improvviso, che mai nessuno si sarebbe aspettato. Molto probabilmente Spinalbese vuole proteggere la sua privacy e quella della sua nuova fiamma. Un’impresa davvero ardua vista la popolarità di cui gode la Rodriguez nel nostro paese.

Antonino Spinalbese, il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez contro i paparazzi

Durante un’uscita milanese con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese ha cercato così di fermare i paparazzi lanciando dal finestrino della sua macchina una bottiglia. Il 25enne non ha apprezzato l’invadenza di alcuni fotografi, pronti a tutto pur di scattare qualche scatto inedito di questa nuova liaison. Una liaison sbocciata due mesi fa, grazie ad amici in comune. In una recente intervista Belù ha ammesso di non essere più single e negli ultimi giorni ha condiviso più di qualche scatto insieme alla nuova fiamma. Antonino ha raggiunto la Rodriguez a Roma, dove è impegnata con le registrazioni di Tu si que vales, per trascorrere qualche giorno d’amore e di passione nella Capitale.

Belen Rodriguez nuovo fidanzato: chi è Antonino Spinalbese

Classe 1995, Antonino Spinalbese è un hair stylist che vive e lavora a Milano. È impiegato in uno dei saloni di bellezza Coppola, tra i più rinomati in Italia. Il primo incontro con Belen è avvenuto qualche mese fa per motivi di lavoro, come spifferato dal settimanale Chi. Prima di partire per Ibiza, la 36enne aveva bisogno di ritoccare il colore dei propri capelli, ma la persona che solitamente cura il suo look non era disponibile. Belen s’è così rivolta a Patrizia Griffini, una delle sue migliori amiche, che le ha raccomandato Marco, un collaboratore di una famosa catena di parrucchieri.

Il primo incontro tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Fissato l’appuntamento con Belen, Marco si è presentato accompagnato da un amico, Antonino appunto. Mentre il primo aggiustava i capelli di Belen, il secondo ha iniziato a chiacchierare con lei: proprio lì, in quell’incontro casuale, è scoccata la prima scintilla tra i due. È poi seguito un invito a cena da parte della soubrette, che ha ospitato Spinalbese a casa sua per mangiare sushi. Da lì i due non si sono più mollati e hanno cominciato a fare coppia fissa.