Barbara d’Urso torna a vedere l’ex fidanzato Felice: ritorno di fiamma?

Ultimi gossip su Barbara d’Urso: è ritorno di fiamma con l’avvocato Felice?

Nonostante i numerosi impegni di lavoro, Barbara d’Urso è riuscita a ritagliarsi del tempo per rivedere un ex amico. O meglio, un ex fidanzato, con il quale ha vissuto una importante relazione qualche anno fa. Stiamo parlando dell’avvocato Felice, al quale Carmelita è stata legata nel 2013. I due sono stati pizzicati dai paparazzi di Chi mentre si godevano una romantica cena a Milano nei giorni scorsi. Nessun bacio o coccola – forse per colpa del Coronavirus – ma la complicità era papabile. La presentatrice e il legale hanno ripreso i contatti dopo quasi sette anni e la sintonia è rimasta la stessa. Dopo aver mangiato in un esclusivo ristorante della città, Felice ha riaccompagnato Barbara a casa. Come mostrano le foto, l’uomo ha aperto la portiera alla sua accompagnatrice e ha aspettato che la conduttrice entrasse nel portone. Modi davvero da gentleman che sicuramente avranno lasciato il segno nella 62enne, single ormai da troppo tempo.

La storia d’amore tra Barbara d’Urso e l’avvocato Felice

La differenza d’età – Felice è più giovane di Barbara di circa 16 anni – non ha mai creato problemi ai diretti interessati. E nel 2013, dopo i primi incontri tenuti segreti, la d’Urso non ha fatto nulla per nascondere la relazione con Felice. Segno che credeva molto in quel rapporto, nato per caso grazie ad amici in comune. Poi è calato all’improvviso il sipario su questa love story, ma si sa che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano… E Barbarella sembra pronta finalmente a ripartire, per vivere alla grande questo ritorno di fiamma.

Barbara d’Urso e le ultime dichiarazioni dell’ex Memo Remigi

E mentre Barbara d’Urso rivede Felice, un altro ex fidanzato è tornato a parlare di lei. Stiamo parlando del noto artista Memo Remigi, che ha amato la padrona di casa di Pomeriggio 5 tra gli anni Settanta e Ottanta. Remigi ha rilasciato delle dichiarazioni interessati sulla presunta liaison tra la d’Urso e Pupo, attuale opinionista del Grande Fratello Vip.