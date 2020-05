Ultimi gossip su Antonella Clerici: la conduttrice torna a La prova del cuoco dopo l’addio di due anni fa

Fervono i preparativi per la nuova stagione televisiva: in questi giorni la Rai sta decidendo il futuro di tanti conduttori e altrettanti programmi. Tra questi anche quello di Antonella Clerici, rimasta a casa per un anno dopo la cancellazione di Portobello e Sanremo Young. La bionda presentatrice aveva lasciato l’impegno quotidiano a La prova del cuoco per dedicarsi ai vari progetti serali ma dall’oggi al domani si è ritrovata senza nessun programma da condurre (seppur con un regolare contatto ancora valido). Ebbene, la situazione sta per cambiare: come confermato pure dalla diretta interessata, Antonellina tornerà in tv a settembre dopo la breve apparizione al Festival di Sanremo di Amadeus.

Antonella Clerici ha confermato che tornerà in tv il prossimo settembre

“Antonellina ha ricevuto la promessa di risarcimento danni per l’ anno scorso passato a casa e dunque potrebbe pretendere la restituzione de La prova del cuoco; si pensa pure a una prima serata dedicata ai nonni e ai nipotini“, si legge su La Stampa. A Domenica In Antonella Clerici ha confermato che qualcosa bolle in pentola grazie al nuovo direttore di Rai Uno: “Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”.

Antonella Clerici a La prova del cuoco: che fine fa Elisa Isoardi?

Con un ipotetico ritorno di Antonella Clerici a La prova del cuoco, cosa ne sarà di Elisa Isoardi? Probabile che venga ricollocata in un’altra fascia, magari sempre del mattino come fatto negli anni passati con format quali Buono a sapersi, Tempo e Denaro, A conti fatti.