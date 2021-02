Alessandra Mastronardi sposa Ross McCall: ecco quando, il gossip

Matrimonio in vista per Alessandra Mastronardi. L’attrice lanciata dai Cesaroni non ha mai nascosto di voler diventare la moglie dello scozzese Ross McCall ma pare che questa volta sia pronta a fare sul serio. Diva e Donna ha spifferato che l’interprete 35enne avrebbe confidato ad alcune colleghe e amiche più care il progetto di convolare a nozze la prossima estate.

Un matrimonio in gran segreto – come fatto dall’amico Lino Guanciale con la sua Antonella Liuzzi – che porterebbe a diventare Alessandra Mastronardi la nuova signora McCall. La storia tra i due è già ben rodata: Alessandra e Ross convivono da tempo a Londra e hanno superato brillantemente pure la quarantena trascorsa a Roma. Un amore importante tanto che la Mastronardi ha più volte parlato della voglia di avere una famiglia.

In attesa di saperne di più Alessandra Mastronardi si dà da fare col lavoro. L’attrice è sul set di una fiction dedicata alla vita privata e professionale di Carla Fracci. Un ritorno alle origini per la Mastronardi, che prima di diventare attrice era una ballerina provetta. Nel futuro di Alessandra ci sarà molto probabilmente pure la nuova serie di Sandokan, accanto all’attore turco Can Yaman.

Ancora da valutare invece il destino de L’Allieva. Si parla con una certa insistenza di una quarta stagione, dopo il successo delle prime tre su Rai Uno, ma in seguito alla scelta di Lino Guanciale pare sia certo anche l’addio di Alessandra Mastronardi, pronta a mettersi in gioco con nuove sfide.

Alessandra Mastronardi futuro marito: chi è Ross McCall

Ross McCall ha 44 anni ed è conosciuto agli appassionati di serie tv per il ruolo di Matthew Keller in White Collar, dove ha recitato al fianco di Matt Bomer. Ma nella carriera di McCall ci sono altre produzioni televisive e tanto teatro. Prima di conoscere la Mastronardi è stato legato alla popolare attrice americana Jennifer Love Hewitt, terminata però nel 2008.

Alessandra ha invece amato in passato altri colleghi assai conosciuti come Vinicio Marchioni (conosciuto sul set di Romanzo Criminale-La serie) e Marco Foschi (incontrato per il film Sotto il cielo di Roma). Per sei anni ha amato l’interprete inglese Liam McMahon che l’ha spinta a lasciare l’Italia e a trasferirsi a Londra.