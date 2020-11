Alberto Matano ancora una volta al centro del gossip. Dopo Lorella Cuccarini pare che il giornalista calabrese abbia un rapporto difficoltoso con un’altra collega: Serena Bortone. Il presentatore de La vita in diretta e la padrona di casa di Oggi è un altro giorno sono spesso apparsi insieme in tv nell’ultimo periodo. Sempre complici, affiatati, cercando di dimostrare un’amicizia vera che va al di là del lavoro. Ma forse tanto vera non è…

Secondo quanto scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi Alberto Matano e Serena Bortone reciterebbero solo una parte. “Si fingono amici in pubblico ma in privato si mal sopportano”, ha assicurato il giornalista. Tra i primi, tra l’altro, a parlare lo scorso anno di una presunta rivalità tra Matano e Lorella Cuccarini. Per un lungo periodo i diretti interessati hanno negato fino a quando l’ultima puntata de La vita in diretta non ha confermato tutto.

Succederà lo stesso anche tra Alberto Matano e Serena Bortone? Per il momento i due non hanno replicato al gossip riportato dalla rivista che, siamo sicuri, farà molto discutere nei prossimi giorni. E poi Alberto e Serena conducono dei programmi ben distinti: Matano La vita in diretta, la Bortone Oggi è un altro giorno. Due format che stanno riscuotendo un buon successo in questa stagione televisiva.

La vita in diretta di Alberto Matano sta dando del filo da torcere a Barbara d’Urso. La conduttrice napoletana non è più la regina del pomeriggio tv con il suo Pomeriggio 5. Molto spesso viene battuta da La vita in diretta che, con la conduzione in solitaria di Matano, appare più convincente e decisa rispetto al passato.

Partenza difficile ma grande rimonta, invece, per Serena Bortone, chiamata a sostituire Caterina Balivo con il suo Oggi è un altro giorno. Uno slot, quello delle 14, non facile, che Serena ha cercato di fidelizzare giorno dopo giorno. Oggi la Bortone può contare su un zoccolo duro di fedeli telespettatori: quasi due milioni di telespettatori e uno share che oscilla tra il 12 e il 14 per cento.