Gomorra, Loris De Luna si confessa: “Valerio è un personaggio malato”

Gomorra, l’attore Loris De Luna si confessa: “Valerio, il mio personaggio nella serie tv di Sky, è malato”

È uscita da meno di una settimana la quarta stagione di Gomorra. La fortunatissima serie tv di Sky, e in onda tutti i venerdì sul canale Sky Atlantic, ha nel cast Salvatore Esposito (Genny Savastano), Cristiana Dell’Anna (Patrizia), Ivana Lotito (Azzurra) e Loris De Luna (Valerio). L’attore salernitano si racconta sul magazine Vanity Fair, dove confessa la difficoltà nell’entrare nel cast della serie e dice anche la sua circa l’obiettivo finale di Gomorra. “Non è stato facile (entrare nel cast, ndr.). La macchina è complessa, cambia il ritmo delle giornate: lavori di notte come i tassisti, sei ostaggio di un calendario mai definitivo“, ha detto sulla pagine del magazine. Il suo sogno quello per il quale ha lasciato l’Irpinia e la famiglia, ossia di diventare attore, è ormai avverato. All’età di 18 anni ha lasciato la sua casa per Roma, dove ha iniziato a studiare recitazione.

Gomorra: l’obiettivo della serie tv di Sky

Gomorra è davvero molto seguita. Dopo la fine della terza stagione, conclusasi con la morte a sorpresa di Ciro Di Marzio, i fan non aspettavano altro che l’uscita della nuova stagione. Ora Genny è solo e cerca nuove alleanze. Non mancano comunque le scene con Valerio e Sangue Blu, entrati a far parte integrante della storia solo nella scorsa stagione. Valerio, interpretato dall’attore Loris De Luna, è un “personaggio malato“. “Se mi fermano per strada“, confessa De Luna, “è per dirmi: “Sei veramente un pezzo di m…a“. Il mio personaggio orrendo, subdolo, malato nessuno lo salva“. Gomorra ha di certo il suo lato artistico, di fatto è un prodotto seriale e per questo molto seguito ma ha un obiettivo molto importante, quello di denuncia sociale a una società dove la collusione tra mafia e Stato è vera e forte.

Gomorra 4: cosa succederà?

La quarta stagione di Gomorra si è aperta esclusivamente sul personaggio di Genny Savastano. Dopo la morte di Ciro, Genny è ora solo e si legherà anche alla moglie, Azzurra, che diventerà pian piano il suo braccio destro. Un ruolo importante lo avrà anche Patrizia. Le anticipazioni degli episodi 3 e 4, in onda venerdì 5 aprile, vedranno Genny lasciare il paese. Lui, Azzurra e il loro bambino si trasferiranno a Londra, ma quello che lascia a Napoli lo inseguirò anche nel Regno Unito.