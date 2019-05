Gomorra, il film Ciro l’Immortale: riprese iniziate e ultime news

Ciro l’Immortale il film: news e anticipazioni prima dell’uscita al cinema

Il film su Ciro l’Immortale è ormai realtà. Dopo la fine di Gomorra 4, e prima dell’inizio della quinta stagione della serie Tv targata Sky, un nuovo ed entusiasmante progetto sta tenendo sulle spine i fan di Gomorra. Chi ha amato Ciro Di Marzio avrà la possibilità di vedere presto l’attore Marco D’Amore interpretare di nuovo il personaggio che lo ha portato al successo. La storia, stando alle prime anticipazioni emerse, sarà un prequel di Gomorra, ovvero racconterà la storia di Ciro Di Marzio prima della sua ascesa al potere come boss della malavita di Napoli. Un tuffo nel passato di uno dei protagonisti più amati di Gomorra che, per diversi motivi, sta mantenendo alte le aspettative degli amanti della serie.

Ciro l’Immortale, partono le riprese del film: le ultime notizie sulle location scelte

Da giorni sono ormai ufficialmente iniziate le riprese del film Ciro l’Immortale. Come ha riportato Fanpage.it, il primo ciak è stato dato nella periferia orientale di Napoli (precisamente nei quartieri Barra e Ponticelli). Il film ha già ottenuto dal comune della città tutte le autorizzazioni per l’inizio delle riprese che, in accordo con la Municipalità IV e VI, pare continueranno e coinvolgeranno i vicoli e le piazze di tutta Napoli est. I lavori dovrebbero finire entro l’anno. L’uscita del film al cinema, difatti, è prevista a Natale 2019.

Ciro l’Immortale sbarca al cinema: il teaser manda in delirio i fan

La conferma che il film su Ciro l’Immortale sarebbe presto arrivato al cinema l’abbiamo avuta venerdì 3 maggio, in occasione della messa in onda dell’ultima puntata di Gomorra 4. A fine episodio (l’ultimo della quarta serie appunto) è stato trasmesso il teaser ufficiale del film che, in pochi minuti, ha letteralmente mandato in delirio i fan sui social. Il dispiacere per la fine della serie tv è stato così superato dall’entusiasmo che, ancora oggi, sta accompagnando l’attesa e le fiducie dei telespettatori più appassionati.