Ciro l’Immortale è vivo? Arriva il film: trama e quando esce

L’Immortale, arriva il film su Ciro Di Marzio: dopo Gomorra la storia al cinema

Ciro Di Marzio è vivo? È questo che i fan di Gomorra si stanno chiedendo da più di un anno. Da quando l’Immortale ha perso la vita per mano di Sangue Blù si è creato attorno al personaggio un alone di mistero che, col tempo, ha spinto i telespettatori a credere (e sperare) in un suo possibile ritorno nella serie. Così non è stato ma, fino all’ultimo minuto, il pubblico da casa non ha perso la fiducia. Per questo motivo stasera, quando dopo l’episodio 4×12 di Gomorra è stato mandato in onda le prime immagini del nuovo film Ciro l’Immortale, non tutti hanno pensato al trailer del film ma, come i commenti sui social dimostrano, hanno creduto che si potesse trattare di un colpo di scena finale (legato appunto al ritorno in vita del boss). In realtà, come si è subito capito, si trattava solo di una prima anticipazione del film.

Ciro l’Immortale: trama, anticipazioni

Ciro l’Immortale è un film pensato per essere distribuito in tutte le sale. L’idea è quella di portare al cinema la storia di Ciro Di Marzio, uno dei personaggi più amati di Gomorra. Cresciuto orfano e solo si è dovuto adattare per sopravvivere in un quartiere duro e spietato che, col tempo, lo ha portato ad essere uno dei soldati di Pietro Savastano. Ciro si legherà poi a Genny, il figlio di Pietro, e di lui si fiderà fino alla fine. Il film sarà uno spin – off di Gomorra, un prequel che finalmente farà luce sul passato di Ciro e sui suoi fantasmi.

Ciro L’Immortale, partiti i casting per il film su Ciro Di Marzio: la data d’uscita nelle sale

Per quanto riguarda la data di uscita di Ciro l’Immortale niente di ufficiale è stato ancora rivelato dagli addetti ai lavori. Sappiamo però che, proprio di recente, sono stati avviati i casting dalla produzione. Secondo le ultime indiscrezioni in film nelle sale dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno e, quindi, prima della quinta stagione di Gomorra (per la quale si dovrà aspettare almeno fino al 2020).