Gomorra 5 si farà: anticipazioni e quando andrà in onda

Gomorra 5 anticipazioni: Sky conferma la quinta stagione

La quarta stagione di Gomorra è arrivata al suo termine ma già adesso, con certezza, possiamo dirvi che ci sarà anche una quinta stagione della serie. A confermalo, prima ancora che gli ultimi episodi di Gomorra 4 andassero in onda, è stata proprio la rete Sky. Gomorra 5 sarà l’ultimo capito della saga e, molto probabilmente, vedrà di nuovo Salvatore Esposito, alias Genny Savastano, tra i suoi principali protagonisti. Con il suo ritorno a Secondigliano ha messo da parte il sogno di diventare un imprenditore pulito e questo, inevitabilmente, influenzerà gli affari del malaffare di Napoli anche nella prossima stagione.

Gomorra 5, confermato l’ultimo capitolo della saga: quando andrà in onda la quinta stagione

Le riprese della quinta stagione di Gomorra non sono ancora iniziate. Al capitolo finale della serie, tuttavia, autori e sceneggiatori starebbero già lavorando. Per vedere Gomorra 5, comunque, dovremmo aspettare ancora un po’. Se i copioni arriveranno nelle mani degli attori entro l’anno e le macchine da presa inizieranno a girare prima della fine del 2019, è probabile che tutto sarà pronto entro il 2020. In caso contrario, essendo anche la stagione conclusiva ed essendo alte le aspettative, qualora più lunghi siano i tempi di scrittura e ripresa, ci toccherà aspettare fino al 2021 per Gomorra 5.

O’ Maestrale: il personaggio di Gomorra che probabilmente rivedremo anche nella quinta stagione

In uno degli ultimi episodi di Gomorra 4 è stato introdotto nella serie un nuovo personaggio, tanto misterioso quanto interessante da un punto di vista narrativo. Lui è Il Maestrale (O’ Mastreale), reclutato da Gennaro Savastano al suo ritorno a Napoli, per combattere i clan che avevano messo in ginocchio Secondigliano. De O’ Mastreale sentiremo parlare quasi sicuramente anche nella quinta stagione di Gomorra. I risvolti del suo arrivo in scena potrebbero essere inaspettati, tanto da lasciare ancora una volta a bocca aperta i fan di Gomorra.