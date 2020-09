Gomorra 5 riprese al via, Esposito e D’Amore ai fan: “L’ultimo racconto”

Gomorra 5 sarà l’ultima stagione, ora è ufficiale. I fan non avrebbero mai voluto ricevere questa notizia, ma dato che tutte le cose belle prima o poi finiscono succederà così anche per Gomorra. Se ne parlava già da un po’, che fosse l’ultimo capitolo insomma era nell’aria ma mancava l’ufficialità. Che è arrivata proprio oggi. Ma le brutte notizie non sono finite qui, perché ai fan non farà piacere neanche sapere che per vedere le nuove puntate bisognerà aspettare almeno un annetto. Le anticipazioni di Gomorra 5 del giorno infatti hanno rivelato anche che le riprese sono cominciate pochi giorni fa e che termineranno ad aprile del 2021. Va da sé che non potranno andare in onda se non prima del prossimo autunno, per permettere anche alla fase di montaggio di lavorare con i tempi necessari.

Gomorra, la quinta sarà l’ultima stagione: riprese iniziate

Purtroppo anche il Covid ha ritardato il ritorno di Gomorra, ma adesso che gli attori possono tornare sul set c’è stato il primo ciak. L’ultima stagione quindi è ufficialmente in produzione e le riprese si svolgeranno tra Napoli e Riga. Il motivo non è impossibile da intuire, chi ha visto L’Immortale avrà già intuito tutto. Non vogliamo fare spoiler, ma il consiglio è di recuperare il film al cinema incentrato sul personaggio di Ciro Di Marzio prima di avventurarsi in Gomorra 5. Avremo modo di scoprire quindi come andrà a finire la storia di Genny Savastano, che andrà a chiedere aiuto al suo più fedele amico. Tornerà quindi Salvatore Esposito ma anche Marco D’Amore, anche come regista della quinta stagione dopo aver diretto anche di una parte della quarta. I due attori hanno dato appuntamento ai fan scrivendo lo stesso messaggio sui rispettivi profili social.

Gomorra 5, il messaggio di Salvatore Esposito e Marco D’Amore ai fan

“Oggi l’annuncio ufficiale… siamo all’ultima stagione, l’ultimo pezzo di racconto, l’ultimo tratto di strada. Io e te sempre uno di fianco all’altro”, questa è una parte dell’annuncio di Marco D’Amore e Salvatore Esposito. Quest’ultimo poi ha risposto anche a qualche curiosità dei fan su Instagram. A chi ha chiesto conferma che si tratta dell’ultima stagione ha detto: “Eh purtroppo è così”. Ha poi detto che non si sa quando uscirà Gomorra 5 e, purtroppo, che non crede ci sarà una sesta stagione, neanche in futuro.