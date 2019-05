Gomorra 5 anticipazioni: “Sceneggiatori a lavoro, grandi colpi di scena”

Gomorra 5, parla Gennaro Apicella (alias Ciccio Levante): tutto quello che c’è da sapere sul capitolo finale della serie

La quarta stagione di Gomorra si è conclusa e, a distanza di una settimana dal finale, i fan stanno iniziando già a chiedersi cosa aspettarsi dal quinto e ultimo capitolo della serie. Di Gomorra 5, in un’intervista rilasciata a superguidatv.it, ne ha parlato oggi Gennaro Apicella, l’attore che interpreta Ciccio Levante. I superstiti della famiglia Levante, considerando come si sono messe le cose alla fine, torneranno ad essere i protagonisti della scena, e questo è stato confermato da Apicella. Devono vendicare i genitori, il fratello e il colpo basso di Gennaro Savastano che, tornato a Secongliano, ha voluto mandare loro un chiaro messaggio.

Gomorra 5 anticipazioni: “Gli sceneggiatori sono già a lavoro”

Stando a quanto dichiarato da Gennaro Apicella: “Grandissimi colpi di scena” dobbiamo aspettarci dalla quinta stagione di Gomorra. “Gli sceneggiatori sono già a lavoro per offrire ai fan un prodotto di altissima qualità, come sempre”, ha poi aggiunto l’attore. Apicella, inoltre, ha rivelato che un ruolo di spicco avranno anche i fratelli Levante nella in Gomorra 5, ovvero Ciccio (il suo personaggio) e Saro. Questi due protagonisti, forse un po’ troppo sottovalutati fino ad ora, saranno quelli che sorprenderanno maggiormente i telespettatori.

Il Maestrale ritornerà in Gomorra 5? L’alleanza con Gennaro Savastano

Nella quarta stagione di Gomorra un nuovo e misterioso personaggio è stato introdotto dagli sceneggiatori. Si tratta de O’ Maestrale (Il Maestrale), un boss reclutato da Gennaro Savastano per ristabilire l’ordine a Secondigliano e d’intorni. Di lui, fino ad ora, sappiamo poche cose (e abbiamo provato a riassumerle tutte qui). Qualcosa ci dice che dell’uomo ne sentiremo parlare di nuovo in Gomorra 5. In fondo è stato lui a fornire armi e uomini a Genny quando quest’ultimo ha lasciato la moglie e il figlio Pietro a Roma per ritornare a Napoli.