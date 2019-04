Gomorra 4 replica episodio 3 e 4: dove e quando rivedere la puntata

Gomorra 4 replica episodi 3 e 4: dove e quando rivederli in TV

La quarta stagione di Gomorra è iniziata alla grande e, con gli episodi 3 e 4, ha tenuto attaccati allo schermo i fan della serie. Per quelli che stasera, venerdì 5 aprile 2019, non sono riusciti a seguire il secondo appuntamento su Sky, la rete, come la scorsa settimana, darà ai suoi abbonati l’opportunità di recuperare. Gli episodi, come sempre, verranno mandati in replica già stanotte. Su Sky Atlantic HD, difatti, alle 23:00 e alle 23:50 verranno trasmesse proprio le ultime due puntate. A partire da domani, invece, i telespettatori potranno rivedere le repliche dell’episodio 3 e 4 negli orari e sui canali seguenti:

– sabato alle 13:35 e 14:25 e domenica alle ore 19:25 e 20:10 su Sky Cinema Uno HD;

– sabato alle ore 13:40 e 14;35, alle ore 19:20 e 20:10 e alle ore 23:05 e 23:50 o domenica alle ore 12:00 e 12:50, alle 17:50 e 18:40 e alle ore 21:15 e 22:05 su Sky Atlantic HD.

Gomorra 4 streaming: dove rivedere gli episodi 3 e 4

Tutti gli abbonati Sky, inoltre, potranno rivedere gli episodi di Gomorra trasmessi stasera quando e como vogliono usufruendo delle piattaforme streaming e On Demand messe a disposizione dalla rete. Gli episodi 3 e 4 di Gomorra 4, dunque, potranno essere visti (o rivisti) in streaming su Sky Go. Sky, inoltre, caricherà le due puntate di stasera anche su Sky On Demand e le renderà disponibili su Now TV. Ricordiamo in fine che, avvalendosi degli stessi servizi, i clienti possono anche riguardare le precedenti stagioni.

Gomorra 4: la colonna sonora della quarta stagione

La colonna sonora di Gomorra è sicuramente tra le cose più apprezzate della quarta stagione della serie. Qualora siate interessati a scoprire titoli, cantanti e musiche scelte dalla produzione per il primo e il secondo episodio, potete sempre passare in rassegna l’elenco completo cliccando al seguente link. Troverete tutte le canzoni che hanno segnato i momenti più intensi del primo appuntamento di questa quarta stagione.