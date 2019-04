Gomorra La Serie: tutte le canzoni della quarta stagione

Cantanti e titoli delle canzoni di Gomorra 4

Gomorra è tornato in tv! Anche la quarta stagione, come le precedenti, è ricca di canzoni accattivanti, che lasciano il segno. Tra il neomelodico e il rap, la colonna sonora di Gomorra si riconferma una delle migliori in circolazione. Siete curiosi di conoscere i titoli delle canzoni che fanno da sfondo alle avventure di Genny, Patrizia e Enzo Sangue Blu? Allora siete nel posto giusto: scopritele episodio dopo episodio su Gossipetv!

Gomorra 4×01

1. Capisce a me-Franco Riccardi

Enzo e Genny parlano di affari e della morte di Ciro su una piccola imbarcazione; subito dopo due ragazzi in moto irrompono in un negozio e rubano un uccellino in gabbia. Successivamente questa canzone viene ascoltata da Patrizia in macchina: la ragazza sta arrivando a Scampia per parlare del futuro con Genny.

Gomorra 4×02

1.Se ti perdo-Marsica

Chiacchierata in macchina tra Giovanni, l’uomo che ha la moglie malata di cancro, e la figlia.

2. Sulo io-Francesco Da Vinci

Genny va a prendere il piccolo Pietro alla scuola materna.

3. Ammore senza core-Franco Ricciardi

Giovanni rivela alla moglie malata della proposta fatta da Genny Savastano: l’uomo è indeciso sul da farsi.