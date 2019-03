Gomorra 4 replica episodio 1 e 2: dove e quando rivedere la puntata

Gomorra 4 replica prima puntata: dove e quando rivederla in TV

Gomorra è tornata sugli schermi e, con l’episodio 1 e 2 della quarta stagione, ha tenuto attaccati allo schermo i fan della serie. Le aspettative di tutti non sono state deluse: il debutto di Gomorra 4 ha decisamente convinto i telespettatori più affezionati. Per quelli che non sono riusciti a vedere la prima puntata di Gomorra 4, però, niente è perduto. Sky, nei giorni a seguire, manderà in onda le repliche dell’episodio 1 e 2. Nella notte di venerdì 29 marzo, su Sky Cinema Uno HD, il primo episodio verrà ritrasmesso a partire dalle 23.15 e il secondo dalle 00.15. Stessa cosa su Sky Atlantic HD ma a partire dalle 23.10. Nei giorni seguenti, invece, gli orari e i canali dove è possibile recuperare i primi due episodi sono i seguenti:

– sabato 30 marzo su Sky Cinema Uno a partire dalle ore 13:00;

– sabato 30 marzo su Sky Atlantic alle 13:30, alle 20:00 o alle 23:00;

Gomorra 4 streaming: dove rivedere gli episodi 1 e 2

Chi vuole vedere e/o recuperare i primi due episodi di Gomorra 4 senza vincoli di orario ha la possibilità di vedere la serie in streaming o on demand. La quarta stagione di Gomorra sarà infatti caricata sul sito ufficiale di Sky Go (piattaforma streaming della rete che permetterà agli abbonati di vedere e rivedere i nuovi episodi quando vogliono). Sia l’episodio 1 che 2 di Gomorra 4, inoltre, saranno anche disponibili su Sky On Demand e Now TV (qui sono già stati caricati anche i vecchi episodi, ovvero quelli delle precedenti stagioni)

Gomorra 4: cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova stagione?

La quarta stagione di Gomorra vedrà entrare in campo nuovi personaggi quest’anno. Genny Savastano, dopo la morte di Ciro, deciderà di lasciare Napoli per iniziare una nuova vita con la moglie Azzurra e il figlio Pietro a Londra. Qui proverà ad entrare in un giro di affari diverso, lontano dall’ambiente in cui è cresciuto, ma che lo metterà alla prova. La vera domanda, però, è: riuscirà a lasciarsi tutto alle spalle?