Gomorra 4 replica episodi 26 aprile 2019: quando e dove vederli

Gomorra 4, replica episodi 9 e 10: dove e quando rivedere la puntata in tv

Vacanze pasquali, ponti e ferie potrebbero aver fatto perdere a qualcuno gli episodi 9 e 10 di Gomorra 4 andati in onda stasera, venerdì 26 aprile 2019, su Sky. Gli ultimi due episodi della serie tv hanno tenuto attaccati allo schermo i telespettatori che, visti i recenti sviluppi, non vedono l’ora di scoprire dovrà andrà a varare la storia. Mancano due settimane alla fine di Gomorra 4 ma tranquilli, se vi siete persi l’ultima puntata, siete sempre in tempo a recuperarla. Sky manda in replica gli episodi più volte durante la settimana, in diverse ore del giorno e anche della notte. Qualora vogliate rivedere l’episodio 9 e l’episodio 10 in tv vi basterà dunque sintonizzarvi su:

– Sky Atlantic HD sabato alle 13.40, alle 19.35 o alle 23.20, domenica alle 10.45, alle 16.50 o alle 21.15, lunedì alle 13.15, martedì a mezzanotte e giovedì alle 23.25

– Sky Cinema Uno HD sabato alle 12.55, lunedì alle 19.25, martedì alle 23.05 e giovedì alle 19.25.

Gli ultimi episodi. inoltre, verranno replicati su Sky Atlantic HD oggi stesso dopo la prima serata (a partire dalle 23) e venerdì prossimo prima dell’inizio della nuova puntata. Questa settimana, sempre su Sky Atlantic HD, mercoledì 1 maggio ci sarà inoltre una maratona di Gomorra e, dalle 13.00, verranno ritrasmessi tutte le puntate a partire dalla prima.

Gomorra 4 in streaming: come rivedere online la puntata di venerdì 26 aprile 2019

Gli impossibilitati a sintonizzarsi nelle ore e nei giorni stabiliti dalla programmazione Sky per la replica di Gomorra 4 hanno sempre la possibilità di riguardare gli episodi 9 e 10 online. Agli abbonati al servizio Sky On demand e Now Tv, infatti, la rete da la possibilità di riguardare la puntata di Gomorra di venerdì 26 aprile 2019 quando vogliono e tutte le volte che vogliono. Gli episodi verranno caricati sulla piattaforma on demand come ogni settimana, e gli stessi saranno allo stesso modo disponibili sul pennino concesso in dotazioni agli abbonati a Now Tv.

Gomorra 4 numero puntate: quando andrà in onda il finale di stagione

La quarta stagione di Gomorra è composta da ben 12 puntate. Al termine della serie mancano dunque due settimane. Il finale di stagione, stando a quanto riportato dalla programmazione Sky, dovrebbe andare in onda il 3 maggio 2019.