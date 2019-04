Gomorra 4 replica episodi 19 aprile 2019: dove e quando vederli

Gomorra 4 replica episodio 7 e 8, quando e dove rivedere la puntata in TV: la programmazione Sky

Con l’arrivo del week end e le vacanze pasquali gli impegni si sono sovrapposti e non siete a vedere gli ultimi due episodi di Gomorra 4? Niente paura, avete sempre il tempo di recuperare. Come ogni settimana, infatti, Sky manderà in replica la puntata nei giorni seguenti. Per agevolarvi la ricerca, di seguito, riporteremo gli orari e i canali in cui verranno rimandati in onda gli episodi trasmessi venerdì 19 aprile 2019. Secondo quanto riporta la programmazione Sky oggi, e salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, l’episodio 7 e l’episodio 8 di Gomorra potranno essere rivisti su:

– Sky Atlantic HD sabato alle 13.30, alle 19.40 e alle 22.45, domenica alle 17.55 e alle 21.15, lunedì alle 12.20, martedì a mezzanotte, mercoledì alle 19.35 e giovedì alle 23.30;

– Sky Cinema Uno HD sabato alle 14.00, lunedì alle 19.25, martedì alle 23.10 e giovedì alle 19.30;

Come al solito, inoltre, gli ultimi episodi di Gomorra verranno ritrasmessi su Sky Atlantic HD dopo le 23 (subito dopo la fine dell’episodio 8) e la settimana prossima, venerdì 26 aprile 2019, prima dell’inizio della nuova puntata.

Gomorra 4 puntate in streaming: come e dove rivedere online gli episodi di venerdì 19 aprile

Gli episodi 7 e 8 di Gomorra, come l’intera serie TV, potranno essere recuperati anche online. La puntata di Gomorra di venerdì 19 aprile 2019 verrà caricata dalla rete sia sulle sue piattaforme streaming che su quelle on demand. Gli abbonati Sky che hanno accesso al servizio Sky On Demand potranno infatti rivedere gli ultimi due episodi quando vorranno, senza alcun vincolo di orario. Lo stesso vale per i possessori della chiavetta Now TV, dove saranno caricati non solo l’episodio 7 e l’episodio 8, ma anche quelli relativi alle settimane precedenti e le stagioni passate.

Gomorra 4: cresce l’attesa per il finale di stagione

Le aspettative dei fan di Gomorra non sono state disattese nemmeno con questa quarta stagione. Gli intrighi che hanno acceso gli animi degli uomini di malaffare di Napoli hanno tenuto attaccati allo schermo migliaia di telespettatori. Cresce dunque l’attesa per il finale di stagione che, secondo la programmazione Sky, dovrebbe andare in onda venerdì 3 maggio 2019.