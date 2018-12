Gomorra 4: ecco quando uscirà la serie con Salvatore Esposito

Gomorra 4 torna in onda su Sky a marzo 2019

Il conto alla rovescia per la messa in onda della quarta stagione di Gomorra può ufficialmente iniziare. Le riprese della nuova ed attesissima stagione della serie, nata da un’idea di Roberto Saviano, sono infatti ormai quasi ultimate. Le ultime scene si stanno girando a Napoli nel quartiere Vomero. La conferma è arrivata anche via social da Salvatore Esposito. L’attore, che nella serie è il volto Gennaro Savastano, ha condiviso su Facebook e Instagram un post con cui annuncia che Gomorra4 andrà in onda a marzo 2019 su Sky Atlantic. Sempre attraverso i social network l’attore napoletano ha condiviso alcuni scatti che lo mostrano sul set. In uno lo possiamo vedere l’ultimo giorno di riprese e in un’altra immagine ancora è ritratto accanto ad Ivana Lotito, che nella serie è la bella e combattiva moglie Azzurra. Alla regia dei nuovi episodi ritroveremo Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Enrico Rosati e Ciro Visco. La grande novità di questa stagione è il debutto di Marco D’Amore dietro la macchina da presa. L’attore che nelle passate edizioni ha interpretato Ciro Di Marzio, ha infatti diretto alcuni degli episodi che vedremo in tv.

Cosa succederà in Gomorra 4

Tutto pronto dunque per il ritorno in tv di una delle serie italiane più seguite degli ultimi tempi. Gomorra 4 andrà in onda a marzo su Sky e sono tantissime le novità e i colpi di scena che terranno il pubblico incollato al piccolo schermo. Dopo la morte di Ciro, ritroveremo Genny Savastano circondato da nuovi e vecchi nemici. Al suo fianco la moglie Azzurra che gli darà man forte per proteggere il figlio Pietro e riprendersi tutto ciò che gli spetta. Genny entrerà anche nel business finanziario e infatti alcune scene della nuova stagione sono state girate a Londra.

Gomorra 4: numero puntante in onda su Sky

Nella quarta stagione ritroveremo Patrizia interpretata da Cristiana Dell’Anna, Enzo Sangue Blu (Arturo Muselli) e Valerio ‘O vocabolario (Loris De Luna). Gomorra 4 si comporrà di 12 episodi, che andranno in onda su Sky Atlantic in sei prime serata, e già si pensa a Gomorra 5.