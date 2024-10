Golden minute, Clerici fa dietrofront: scuse alla rai (ma con riserva)

Antonella Clerici si è scusata in diretta durante la puntata “È sempre mezzogiorno“. Ma, facciamo un passo indietro. Ieri, lunedì 14 ottobre, la conduttrice si era sfogata nel cordo del programma, criticando l’eccessiva durata del “golden minute pubblicitario“. Dopo aver dato il lancio del ‘golden minute‘, la pubblicità si era prolungata più del previsto, spingendo la Clerici a lamentarsi apertamente in diretta. Inoltre, aveva colto l’occasione per sottolineare che, d’ora in avanti, non avrebbe più taciuto di fronte a ciò che ritiene ingiusto. Il suo sfogo è diventato rapidamente virale, trovando il sostegno di molti spettatori. Tuttavia, oggi, martedì 15 ottobre, Antonella ha dovuto fare un passo indietro.

La conduttrice ha infatti chiarito di aver appreso in un secondo momento che si era trattato di un errore tecnico, spiegando così l’origine del malinteso. In particolare, la Clerici ha voluto scusarsi per rispetto verso i lavoratori coinvolti, riconoscendo che sbagli del genere sono all’ordine del giorno e possono capitare a chiunque. Ecco le sue parole:

A proposito di ieri c’è stato un qui pro quo. La pubblicità ieri è durata quasi due minuti, ma essendo golden minute ho subito pensato…Ecco invece c’è stato un errore tecnico. Mi scuso perché io sugli errori tecnici sono sempre molto tollerante perché tutti possiamo sbagliare. Ci mancherebbe altro.

Nonostante il dietrofront, Antonella Clerici non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina alla Rai. La presentatrice di “È sempre mezzogiorno” ha infatti voluto precisare che il fraintendimento è nato dal fatto che, spesso, nel suo programma viene inserita molta più pubblicità rispetto ad altre trasmissioni. Come aveva già accennato il giorno prima, la Clerici ha ribadito la sua intenzione di non trattenersi più e di parlare apertamente, senza peli sulla lingua:

Pensavo semplicemente che ci avessero messo come al solito tutta la pubblicità che non hanno messo prima e ho quindi fatto la battuta, invece c’è stato un problema e per questo è durata di più.

Dunque, delle scuse con riserva che rispecchiano il nuovo atteggiamento di Antonella Clerici. Da ormai diversi mesi, la conduttrice non perde occasione per esprimere i suoi malumori verso la Rai, toccando questioni come la poco riconoscenza e vecchi rancori.