Giusy Lo Conte mostra la neonata Sofia: “D’Alessio mi ha stravolto la vita”

Giusy Lo Conte presenta Sofia sui social, la prima figlia avuta da Claudio D’Alessio, il figlio del cantante Gigi. E nel mostrare la neonata su Instagram, social attraverso cui il papà ne ha annunciato la venuta al mondo lo scorso 26 agosto, ha riservato al compagno una dedica d’amore importante, ringraziandolo per averle “stravolto” la vita. Ricordiamo che per la danzatrice si tratta del primo frutto d’amore mentre il figlio dell’artista napoletano, che a differenza del padre non ha intrapreso la carriera musicale bensì quella imprenditoriale, è già padre. Claudio è diventato infatti papà giovanissimo di Noemi, che oggi ha 14 anni. All’epoca D’Alessio aveva vent’anni e stava assieme all’ex fidanzata Francesca.

Claudio D’Angelo, Giusy Lo Conte lo ricopre d’amore e presenta la figlia Sofia

La danzatrice Rai, nelle scorse ore, ha parlato per la prima volta da quando è diventata mamma attraverso i suoi canali social. Un’occasione per presentare Sofia al mondo e per spendere parole al miele per Claudio. Infatti, dopo aver ringraziato le famiglie (sua e di D’Alessio), gli amici e tutti coloro che l’hanno sostenuta nei nove mesi della dolce attesa, ha scritto una zuccherosa dedica al fidanzato. Nella fattispecie ha messo nero su bianco il fatto che lui sia “la persona più importante” della sua “vita”. “Sei arrivato all’improvviso ed hai stravolto la mia vita rendendola tutto quello che ho sempre desiderato che fosse… E che mi rendi felice ogni giorno prendendoti cura di me… oggi, domani e per sempre. Ti amo”, ha concluso la ballerina.

Giusy Lo Conte: la carriera in tv

Giusy Lo Conte non è affatto un volto inedito del teleschermo. Ballerina 29enne originaria di Benevento, ha partecipato a diverse trasmissioni televisive Rai in qualità di danzatrice. Nel suo curriculum vanta lavori con “Tale e quale”, “L’anno che verrà”, “I migliori anni”, “Made in Sud” e “20 anni che siamo italiani”. Oggi dimora a Napoli, con Claudio.

Anna Tatangelo, il gesto per la nascita di Sofia

Quando Claudio D’Alessio ha annunciato di essere diventato papà lo scorso 26 agosto, sono stati molti i fan che si sono fatti vivi sotto al post per congratularsi con lui e la neo mamma. Tra questi anche Anna Tatangelo, ex compagna di Gigi. Il gesto non è passato inosservato e ha testimoniato una volta di più che, nonostante la rottura, l’artista di Sora è rimasta in buoni rapporti con la famiglia D’Alessio.