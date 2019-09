Giusy Ferreri: zero crisi col compagno e come gestisce la figlia in tour

Giusy Ferreri: zero crisi col compagno e come gestisce la figlia durante i tour

Giusy Ferreri, sotto certi aspetti, è un’anti-diva. Riservata, poco social, fidanzatissima con il compagno di una vita, Andrea Bonomo, geometra classe 1979 nato ad Abbiategrasso. Il loro amore dura da più di 11 anni, ha superato brillantemente ‘l’ostacolo’ della notorietà della cantante, e non conosce crisi. La coppia ha anche coronato l’unione con l’arrivo della figlia Beatrice, nata il 10 settembre 2017. La cantante, sbocciata alla prima edizione di X Factor dove si classificò al secondo posto, è diventata con gli anni un’icona musicale ‘costante’ delle estati italiane, sapendo confezionare hit e tour memorabili. Anche quest’anno non ha fatto eccezione, facendo ballare la Penisola con Jambo, brano realizzato da Takagi e Ketra.

Mamma Giusy durante i tour fa la sposa per vedere la piccola Beatrice

Nonostante i tanti impegni professionali (sarà anche ospite nella prima puntata di Amici Celebrities), Giusy cerca di essere sempre presente nel suo ruolo di madre. Pochi giorni fa, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha spiegato come gestisce la piccola Beatrice durante i suoi tour. Riesce a portarla con lei? “No, anche se avrei voluto. Per fortuna ha un ottimo asilo nido e due nonne pazzesche. In queste settimane continuavo a tornare a casa per stare anche solo poche ore con lei”. Insomma la ‘mamma star’ si divide tra concerti e casa, non lasciando mancare nulla alla piccola.

Giusy su Andrea: “Siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo mi capisce”

Beatrice è cocca di mamma, ma ovviamente anche di papà. Con Andrea, Giusy ha condiviso e continua a condividere tanto. Tra la coppia sembrano non esserci ostacoli e tutto procede a gonfie vele, lontano dai riflettori. “Sono sempre fidanzatissima con il mio Andrea” dichiarava in un’intervista passata la Ferreri aggiungendo che il loro rapporto “non conosce crisi”. “Perché siamo quasi coetanei e ci sosteniamo l’un l’altro: anche se lui è lontano dal mio mondo, mi capisce”, chiosava una Giusy sempre più innamorata.