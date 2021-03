Giusy Buscemi torna in tv con il marito Jan e pensa alla laurea

L’ex Miss Italia si è allontanata dal piccolo schermo per qualche anno, per dedicarsi alla famiglia

Gradito ritorno in televisione. Dal 1 aprile rivedremo sul piccolo schermo Giusy Buscemi, una delle Miss Italia più belle degli ultimi anni nonché attrice in carriera. La 28enne siciliana si era allontanata dal piccolo schermo per dedicarsi alla famiglia. Dopo il matrimonio con il regista Jan Michielini, celebrato nel 2017, Giusy è diventata mamma dei piccoli Caterina Maria, 3 anni, e Pietro Maria, un anno e mezzo.

In seguito a un lungo periodo di maternità, per il quale ha anche lasciato la popolare serie Il Paradiso delle Signore, Giusy Buscemi è tornata in scena e ha ripreso il ruolo di Manuela, la sorella del commissario Vincenzo Nappi, in Un passo dal cielo 6. Alcuni episodi della fiction sono stati diretti da Jan Michelini, che ha così lavorato a stretto contatto con la moglie. A tal proposito la Buscemi ha ammesso al settimanale Di Più Tv:

“In realtà noi avremmo preferito evitare, tenere separato il lavoro dalla vita privata, anche solo per avere qualcosa di diverso di cui parlare la sera a cena. Però è successo che la produzione ci ha voluto entrambi. E alla fine ci siamo divertiti. Da attrice, è stato molto bello e stimolante essere diretta da un regista attento e bravo come lui”

A dire il vero non è la prima volta che Giusy Buscemi e Jan Michelini lavorano insieme: è già accaduto nella terza stagione di Un passo dal cielo. All’epoca, però, i due erano solo colleghi e nulla più. Solo in un secondo momento è sbocciata la passione tra Giusy e Jan (41 anni) che dopo pochi anni di fidanzamento sono diventati marito e moglie.

Archiviata la lunga pausa dedicata alla famiglia, Giusy Buscemi è ora pronta a riprendere in mano la sua carriera da attrice. L’ex modella ha confessato che ci sono già diversi progetti in ballo. Nello specifico una serie molto interessante ma dal titolo ancora top secret. Non solo lavoro: tra i prossimi obiettivi di Giusy anche la laurea in Lettere. Alla Buscemi mancano gli ultimi tre esami per raggiungere questo traguardo importante.

Alla rivista edita da Cairo Editore Giusy Buscemi ha assicurato di non essere pentita di aver lasciato in stand by il suo percorso lavorativo per dedicarsi ai figli. L’attrice è felice di questa scelta e non ha alcun rimpianto a riguardo. Anzi, in futuro non è esclusa una nuova maternità. Qualche tempo fa Giusy ha confidato di sognare una famiglia molto numerosa, con ben otto figli.