Giusy Buscemi ha partorito: sesso, nome e foto del terzo figlio

Giusy Buscemi è diventata mamma per la terza volta. Lei stessa lo ha annunciato attraverso un post pubblicato su Instagram lungo la serata di sabato 5 agosto. Il parto, però, è avvenuto il 31 luglio, alle 23.00. L’attrice ed ex Miss Italia 2012 ha quindi preferito mantenere riserbo per alcuni giorni sulla nascita. Svelato anche il nome, tenuto top secret fino alla fine, del bebè: è stato chiamato Elia Maria Michelini. Dunque, anche per il terzo figlio l’interprete di Un passo dal cielo ha optato per Maria come secondo nome, al pari dei primi due frutti d’amore avuti, Caterina Maria e Pietro Maria, nati rispettivamente nel 2018 e nel 2019.

La scelta “Maria” per tutti i figli non è per nulla casuale: la Buscemi e il marito Jan Michelini sono assai devoti alla Vergine. Da qui la decisione di mettere a tutti i figli come secondo nome Maria.

Giusy Buscemi ha partorito: l’annuncio su Instagram

“Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00, è venuto alla luce Elia Maria Michelini! Che Dono immenso la Vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!”. Così Giusy Buscemi su Instagram a corredo di alcune foto del neonato, accolto calorosamente anche da papà Jan e dai fratellini. Naturalmente l’annuncio è subito stato subissato da congratulazioni da parte di fan, amici, colleghi e parenti della coppia.

La love story di Giusy Buscemi e Jan Michelini

Giusy Buscemi e Jan Michelini sono convolati a nozze nel 2017. Formano una delle coppie più unite del mondo del cinema e della tv. Prima dei fiori d’arancio c’è stato un fidanzamento lungo due anni. La scintilla passionale è scoccata sul set.

Jan, seppur di primo acchito potrebbe sembrare avere radici francesi, è nato a Roma il 5 giugno 1979. Dopo essersi laureato in Scienze della Comunicazione di Massa e Cinema, ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie ad alcuni spot. Successivamente, ha fatto la gavetta alla regia, seguendo da vicino registi di fama internazionale del calibro di Pupi Avati, Ron Howard e Mel Gibson.

Quindi è passato lui stesso dietro alla macchina da presa, dirigendo fiction di successo fra cui Don Matteo, Un passo dal cielo e I medici. Proprio sul set di Un passo dal cielo ha incontrato la Buscemi, nei panni di Assuntina, la figlia del Maresciallo Cecchini. Fu amore!