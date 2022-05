Giustizia per tutti con Raoul Bova: numero puntate, cast attori e location

Tutto pronto su Canale 5 per la messa in onda della tanto attesa nuova fiction con protagonista Raoul Bova, che in queste settimane stiamo vedendo in parallelo nel ruolo di Don Massimo in Don Matteo. Prenderà il via questa sera, 18 maggio, Giustizia per tutti, un nuovo serial che accompagnerà per le prossime settimane i telespettatori alla scoperta di un inquietante mistero. Ecco, dunque, tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

Giustizia per tutti: la trama della nuova fiction di Raoul Bova, ecco di cosa parla

Roberto Beltrami (Raoul Bova) è uno stimato e talentuoso fotografo che si ritrova, suo malgrado, coinvolto in un caso di cronaca nera. L’uomo viene ingiustamente condannato a trent’anni di carcere per l’omicidio della moglie Beatrice, avvocato in importante studio legale torinese.

L’uomo riuscirà a farsi scarcerare dopo dieci anni passati in cella, ma si ritroverà costretto a ricostruire la sua vita da capo. Grazie a Victoria Bonetto, figlia del titolare dello studio dove lavorava la moglie, Beltrami riuscirà a fare i conti con il suo passato, lottando allo stesso tempo per scoprire tutta la verità e per farsi giustizia dopo il sopruso ricevuto.

Giustizia per tutti: il cast al completo

C’è grande attesa per la serie visto e considerato che Raoul Bova reciterà insieme a Rocio Munoz Morales, la splendida modella e attrice spagnola sua compagna di vita da ormai diversi anni che nel serial interpreterà il ruolo dell’avvocato Victoria Bonetto.

Raoul Bova sarà come già detto il protagonista assoluto, ma al suo fianco e quello della Morales vedremo un nutrito gruppo di colleghi. A partecipare alle riprese della fiction troviamo infatti

anche Francesca Vetere, Giulia Battistini, Anna Favella, Giuseppe Antignati, Elia Moutamid, Rossella Brescia, Anna Ferruzzo, Giada Di Palma, Roberto Zibetti, Jacopo Crovella, Silvia Lorenzo e infine Beppe Rosso. Ad occuparsi della regia della fiction, per il resto, è stato Maurizio Zaccaro, mentre questo nuovo prodotto Mediaset è stato scritto da Andrea Nobile.

Giustizia per tutti di Raoul Bova: quante puntate sono e dove è stata girata

La fiction andrà in onda su Canale 5 con un totale di tre episodi, fino al prossimo 1°giugno. Giustizia per tutti è interamente ambientata a Torino, dove si sono svolte tutte le riprese.