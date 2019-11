Giuseppe Preziosa Amici, arriva il sostegno di Natalia Paragoni: il messaggio

Amici 19, Giuseppe Preziosa è il nuovo ballerino della classe: sfida avvolta dalle polemiche

Giuseppe Preziosa è un nuovo ballerino di Amici 19 e il suo ingresso nella scuola è stato tra i più complicati. Giuseppe è stato chiamato per una sfida immediata con Sofia Di Benedetto, che ha perso e non ha accettato il giudizio di Cannito. Anche la classe si è opposta all’esito della sfida, non condividendo l’eliminazione di Sofia ma pare che qualcuno non gradisse nemmeno l’entrata di Giuseppe. Javier e Martina infatti si sono esposti criticando l’atteggiamento di Giuseppe ad Amici 19. Forse noi da casa abbiamo perso qualche immagine, perché non si è notato nulla di strano nel nuovo ballerino del talent show. Ma inaspettatamente è arrivato un messaggio di Natalia Paragoni a favore di Giuseppe!

Giuseppe Preziosa ad Amici 19 sostenuto da Natalia, l’ex corteggiatrice di UeD interviene su Instagram

Nella puntata di oggi, Javier ha chiesto subito la parola per criticare il modo di fare di Giuseppe, accusandolo di essere entrato nella scuola con un’aria un po’ spavalda. Il ballerino si è difeso dicendo di non essersi accorto di aver avuto strani comportamenti, dicendo che non è facile entrare in un gruppo già coeso e avendo tolto il posto a una di loro. Ha chiesto quindi di parlare con più tranquillità nei suoi confronti, così come lui avrebbe dovuto avere un atteggiamento più pacato. A questo punto Martina si è scagliata contro di lui e la discussione ha rischiato di degenerare. Nel frattempo, su Instagram è spuntata una stories di Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne e fidanzata di Andrea Zelletta.

Giuseppe di Amici 19 e Natalia Paragoni si conoscono? Il messaggio su Instagram

Nella storia, Natalia ha scattato una foto alla televisione mentre era inquadrato Giuseppe Preziosa. Lo ha taggato, ha taggato anche il profilo di Amici di Maria De Filippi e ha scritto: “Io sono con te”. Adesso la domanda sorge spontanea: Natalia Paragoni e Giuseppe Preziosa si conoscono? Non abbiamo trovato riscontri su Instagram di una conoscenza fra i due, non si seguono né ci sono foto. Forse il messaggio di Natalia era un messaggio da semplice spettatrice?