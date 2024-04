Giuseppe Giofrè: “Maria come JLo e Taylor Swift. Vi spiego perché”

Lo scorso 26 marzo, è uscito il primo libro di Giuseppe Giofrè, intitolato “Stidda – Il Coraggio di un sogno”. Nella biografia, il ballerino ripercorre le tappe più importanti della sua vita: dalla sua infanzia difficile in Calabria, con esperienze di bullismo, alla partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi“, fino a raggiungere il successo negli Stati Uniti d’America collaborando con popstar come Jennifer Lopez, Ariana Grande, Taylor Swift e molte altre. Naturalmente, nel manoscritto non poteva mancare un riferimento a Maria De Filippi, descritta come una persona che rispecchia esattamente l’immagine di sé che traspare in televisione. Ma, queste non sono state le uniche parole che l’ex allievo ha dedicato alla conduttrice.

Giuseppe Giofrè: “Com’è lavorare con Maria De Filippi”

Ieri, 5 aprile, a Roma si è svolta la presentazione del libro di Giuseppe Giofrè, “Stidda – Il Coraggio di un sogno“, con l’attrice e comica Michela Giraud in veste di presentatrice. Durante l’evento, la Giraud ha chiesto a Giofrè quali sono le principali differenze che ha trovato lavorando tra gli Stati Uniti e l’Italia. “Io torno in Italia solo per Maria. Non ho mai fatto un’esperienza lavorativa in Italia oltre quello”, ha spiegato il giudice del Serale di Amici.

In realtà, c’è un motivo specifico se Giuseppe decide ogni anno di lasciare Los Angeles e tornare qualche mese in Italia appositamente per la presentatrice. Giofrè, infatti, trova che la De Filippi lavori con la stessa dedizione al lavoro di icone della musica come Jennifer Lopez e Taylor Swift. Ricordiamo che l’ex allievo ha fatto parte del corpo di ballo nei tour mondiali di entrambe le cantanti, collaborando così da vicino con loro per diversi mesi.

“Maria, Jennifer e Taylor sono uguali nel modo in cui lavorano. Maria è una forza anche lei, non sta ferma un attimo, una donna stupenda. È molto simile a Jennifer e Taylor. Lavorano sodo. In Maria ritrovo quel livello”, ha spiegato Giuseppe. Michela Giraud è rimasta molto stupita da questa risposta, rimarcando come questo sia un grande merito per Maria De Filippi e tutto il suo team di lavoro, che riescono a stare al passo anche di produzioni mondiali come quelle delle più famose stelle americane.

“Lo hai detto a Maria che è come Jennifer Lopez?”, ha poi scherzato la comica. Tuttavia, Giofrè ha detto di non aver avuto ancora modo di fare questa confessione alla conduttrice. Infine, il ballerino ha anche lodato Emma Marrone, sua amica con la quale ha collaborato. Proprio come le altre donne menzionate, anche lei è una vera e proprio forza nel suo lavoro.